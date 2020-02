Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vírusfertőzés miatt veszteglő hajón 2666 utas és 1045 fős legénység tartózkodik, összesen 56 országból. Három magyar is dolgozik rajta.","shortLead":"A vírusfertőzés miatt veszteglő hajón 2666 utas és 1045 fős legénység tartózkodik, összesen 56 országból. Három magyar...","id":"20200207_koronavirus_fertozes_oceanjaro_japan_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf47861-4a60-42b1-92d3-e9173b93f5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_koronavirus_fertozes_oceanjaro_japan_karanten","timestamp":"2020. február. 07. 13:44","title":"Már 61 koronavírus-fertőzött van a karantén miatt veszteglő óceánjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat, nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat, nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200206_Radar360_tobb_szaz_menekult_vonult_a_hatarhoz_tajvani_a_leggazdagabb_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21afb57d-6bd9-4d0c-a32a-475cdf61da91","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_tobb_szaz_menekult_vonult_a_hatarhoz_tajvani_a_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. február. 06. 17:30","title":"Radar360: több száz menekült vonult a határhoz, tajvani a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","shortLead":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","id":"20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8dcbf9-00ad-4746-b8f9-1f7148b98c64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","timestamp":"2020. február. 07. 11:43","title":"Nincs már kerékbilincselés, inkább arrébb teszik az autókat a fővároshoz tartozó utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","shortLead":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","id":"20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9688d7-7a5a-459d-ab4f-8ac2fed9e9ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","timestamp":"2020. február. 07. 08:55","title":"Valószínűleg megvan minden idők legnagyobb operarajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte szombaton a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium.","shortLead":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani...","id":"20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089c426-6a21-4214-b2a0-d0907876e036","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","timestamp":"2020. február. 08. 11:12","title":"Koronavírussal fertőzött külföldiek haltak meg Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy esetleges új határátkelőhelyről is egyeztethetnek.","shortLead":"Egy esetleges új határátkelőhelyről is egyeztethetnek.","id":"20200207_orban_viktor_szijjarto_peter_volodimir_zelenszkij_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eacdc0-dcc5-4dc7-bcee-c56c3362fa31","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_orban_viktor_szijjarto_peter_volodimir_zelenszkij_ukrajna","timestamp":"2020. február. 07. 16:45","title":"Márciusban találkozhat Orbán az ukrán elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa00246-1f68-4bdf-9e92-4219fd34ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","shortLead":"Az épület közvetlenül a tengerparton lesz, kiállításoknak, programoknak is helyet ad majd. ","id":"20200207_Uj_helyre_koltozik_a_stockholmi_Nobelkozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa00246-1f68-4bdf-9e92-4219fd34ef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8572817-7309-4a2f-9f45-6db7dc9244cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Uj_helyre_koltozik_a_stockholmi_Nobelkozpont","timestamp":"2020. február. 07. 20:14","title":"Új helyre költözik a stockholmi Nobel-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával is.","shortLead":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és...","id":"20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84976e62-e967-4920-8d14-297028e2dbd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","timestamp":"2020. február. 06. 17:48","title":"Várhelyi Olivér bemutatta Szerbiában az EU-csatlakozás reformjának a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]