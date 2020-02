Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","shortLead":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","id":"20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e62964-3c80-4882-bb0d-158b28614f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","timestamp":"2020. február. 08. 15:12","title":"Hofi emlékére nyílik karikatúra-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","shortLead":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","id":"20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1351bef-df0a-4edc-9a8e-42d62dea381f","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","timestamp":"2020. február. 09. 07:45","title":"Ronaldo nagy gólt lőtt, de így is kikapott a Juventus - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b6a546-7810-4f96-a52f-e479a4f71f95","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az első világháború utáni és a hitlerizmus előtti rövid időt kihasználva a maihoz hasonlóan pezsgett a német főváros, és a centenáriumi években ezt gőzerővel igyekszik meglovagolni a filmipar is, a HBO például az utóbbi évek legnagyobb tévés vállalkozásával.","shortLead":"Az első világháború utáni és a hitlerizmus előtti rövid időt kihasználva a maihoz hasonlóan pezsgett a német főváros...","id":"202006__babylon_berlin__nosztalgiahullam__a20as_evek_ketszer__hamis_aranykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09b6a546-7810-4f96-a52f-e479a4f71f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b9cf1-1f14-4de5-acd1-76108a550328","keywords":null,"link":"/360/202006__babylon_berlin__nosztalgiahullam__a20as_evek_ketszer__hamis_aranykor","timestamp":"2020. február. 09. 12:00","title":"Elöntötte Berlint az 1920-as évek iránti nosztalgiahullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564","c_author":"Lukács Andrea","category":"elet","description":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön divatshow, amiből már a férfiak sem szeretnének kimaradni. Schiffer Miklós stílusszakértő visszasírja a formális, elegáns férfiakat, Tóth Petra Oscar-rajongó viszont üdvözli az új férfi megjelenését, akitől már az sem áll távol, hogy szoknyát húzzon a vörös szőnyegen. De csorbul-e a férfiasság, ha valaki eltér a normáktól, miközben a nőknek már jó ideje birtokba vették a férfias ruhadarabokat a legrangosabb filmes gálán?","shortLead":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön...","id":"20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18e98d-7f88-4888-8c5a-8827228ce69d","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","timestamp":"2020. február. 08. 20:05","title":"Mit számít a férfiasság a vörös szőnyegen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","shortLead":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","id":"20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe1453f-5eda-425c-bd80-5d4e4f8cfc6d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","timestamp":"2020. február. 08. 18:15","title":"Arany- és ezüstérem a rövidpályás gyorskorcsolya világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","id":"20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76477f5a-39b2-4437-bef3-6b55fd25c31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. február. 09. 08:20","title":"Villanyoszlopnak hajtott és meghalt egy férfi Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","shortLead":"Dunaújvárosban találkoztak egymással a megyei jogú városok ellenzéki elöljárói. ","id":"20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4bce1f-f612-4b7c-a9d0-e14a9a98ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6f3441-eeb5-4b1b-85b8-f9af315aaae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Uzentek_a_kormanynak_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. február. 08. 14:58","title":"Üzentek a kormánynak az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]