[{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","shortLead":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","id":"20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5820a96-d863-44b2-a469-4e7ac581a299","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","timestamp":"2020. február. 08. 09:08","title":"Pénteken minden korábbinál több áldozatot szedett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eléggé adja magát az átirat.","shortLead":"Eléggé adja magát az átirat.","id":"20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f2f7a8-47f2-4227-8b53-0d71405aa842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","timestamp":"2020. február. 08. 15:33","title":"Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf77318-deb6-400f-b585-84f177b1c56c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Vigyázat, a lírai cím után művészetelméleti közhely következik! A kép hagyományosan metafizikai mezőben „feszül”, amennyiben túlmutat önmagán. Ez a „túl” lenne az a szféra, amit megértésnek, értelemnek vagy jelentésnek nevezünk, ami már nem a jelben magában van, hanem vele összeköttetésben ugyan, mégis utalásként működik. A közöttes mező felsorakoztatja a képi összetevőket, ám nem feltétlenül ösztönzi azok szigorú vizsgálatát. Jobbára reflexió nélkül működik a maga dekorativitásában vagy naiv stílustörekvései közepette évszázadokon át, s csak ritkán és keveseknek adatik meg, hogy a jelentésalkotás szerkezetébe is bepillantsanak. ","shortLead":"Vigyázat, a lírai cím után művészetelméleti közhely következik! A kép hagyományosan metafizikai mezőben „feszül”...","id":"20200207_A_festo_kifesziti_a_vasznat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf77318-deb6-400f-b585-84f177b1c56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1c591f-0127-41a2-83d7-5d1243b9393a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_A_festo_kifesziti_a_vasznat","timestamp":"2020. február. 07. 15:06","title":"A festő kifeszíti a vásznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9911e2-9521-4ec8-adc9-6cea3bbec512","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre többen jelentkeznek eutanáziára Hollandiában, tavaly nagyjából a kérelmek harmadát hagyták jóvá. \r

","shortLead":"Egyre többen jelentkeznek eutanáziára Hollandiában, tavaly nagyjából a kérelmek harmadát hagyták jóvá. \r

","id":"20200207_eutanazia_Hollandia_klinika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9911e2-9521-4ec8-adc9-6cea3bbec512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe6ceba-6d90-41f6-971f-683daeaefb4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_eutanazia_Hollandia_klinika","timestamp":"2020. február. 07. 18:59","title":" Napi 13 megkeresést kap a holland eutanázia-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","shortLead":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","id":"20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf116ea-c513-46b2-a68d-b92977f163c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","timestamp":"2020. február. 07. 19:03","title":"Mobilos változatot kaphat az egyik legjobb játék, ami PlayStationre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett Élősködők. A dél-koreai rendező, Pong Dzsunho mesterműve Oscarra is nagy esélyes, pedig a filmjében nincsenek is hősök. \r

","shortLead":"Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett...","id":"20200207_Eloskodok_Parasite_PongDzsunho_BongJoonho_Oscar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf065f1-78f3-455e-b856-8507461e2342","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Eloskodok_Parasite_PongDzsunho_BongJoonho_Oscar","timestamp":"2020. február. 07. 20:00","title":"Előmásztak a paraziták a koszos szuterénből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fde199e-e68b-46d6-be43-51a4b629b4eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Voltak pillanatok, amikor nem fogadtunk volna - nem, hogy nagy tétben, de kicsiben sem -, hogy lesz huszadik Hiperkarma-születésnap. De lett, mi pedig ott voltunk sokezer emberrel együtt a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Voltak pillanatok, amikor nem fogadtunk volna - nem, hogy nagy tétben, de kicsiben sem -, hogy lesz huszadik...","id":"20200208_Nagyivbe_leszarom_a_kotelet_a_nyakamon__a_20_eves_Hiperkarma_az_Arenaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fde199e-e68b-46d6-be43-51a4b629b4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a4909f-2cb1-4aec-a99c-f324df8fb7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Nagyivbe_leszarom_a_kotelet_a_nyakamon__a_20_eves_Hiperkarma_az_Arenaban","timestamp":"2020. február. 08. 10:12","title":"„Nagyívbe’ leszarom a kötelet a nyakamon” – a 20 éves Hiperkarma az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3895b4-e29a-4130-831e-78713fd9f8bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éjszakai videófelvételen jól látszik, miként indul együtt vadászni egy prérifarkas és egy borz. A BBC által bemutatott videón látható együttműködés nem egyedi, ha mindkét félnek hasznos az kooperáció, akkor viszonylag gyakori az ilyen összefogás.","shortLead":"Egy éjszakai videófelvételen jól látszik, miként indul együtt vadászni egy prérifarkas és egy borz. A BBC által...","id":"20200208_Igy_vadaszik_egyutt_a_prerifarkas_es_a_borz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3895b4-e29a-4130-831e-78713fd9f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12ac00-6980-4e41-a000-83ce1b04b03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_Igy_vadaszik_egyutt_a_prerifarkas_es_a_borz","timestamp":"2020. február. 08. 15:03","title":"Így vadászik együtt a prérifarkas és a borz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]