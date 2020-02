Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","id":"20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76477f5a-39b2-4437-bef3-6b55fd25c31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. február. 09. 08:20","title":"Villanyoszlopnak hajtott és meghalt egy férfi Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten három napon át zengenek a versek az új Nemzeti alaptanterv ellen a Széll Kálmán téren.\r

\r

","shortLead":"Jövő héten három napon át zengenek a versek az új Nemzeti alaptanterv ellen a Széll Kálmán téren.\r

\r

","id":"20200210_Utlezarast_es_szavalast_hirdetett_meg_a_NAT_ellen_egy_magyartanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db306e19-1284-40db-aba1-aa7fd7df4d06","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Utlezarast_es_szavalast_hirdetett_meg_a_NAT_ellen_egy_magyartanar","timestamp":"2020. február. 10. 16:21","title":"A NAT elleni szavalást és útlezárást hirdetett meg egy magyartanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","shortLead":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","id":"20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5072fd-ab39-4399-bb26-986923cee529","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","timestamp":"2020. február. 08. 21:02","title":"Hosszú-sikerek Nizzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","shortLead":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","id":"20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae93b2-5ae1-4f5d-bca0-f932f71c21f7","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","timestamp":"2020. február. 09. 17:01","title":"Tíz év és 154 győzelem után kikapott a 136 kilós francia cselgáncsozó sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","shortLead":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","id":"20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4e521e-5a71-4f7b-baf6-00b3e47d0e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","timestamp":"2020. február. 10. 13:21","title":"Mindent maga mögé utasít a Ducati legújabb közúti sportmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan Oscar-díjat kaptak, sőt egyes részeket titokban a Vasfüggöny mögött, Prágában készítettek.","shortLead":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan...","id":"20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3af6e-5b95-4aee-b704-54a268ee57d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","timestamp":"2020. február. 09. 21:32","title":"80 éves a Tom és Jerry rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","shortLead":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","id":"20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162d1a76-3242-4142-b3f1-d680f2ef4f29","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","timestamp":"2020. február. 08. 17:42","title":"Jégkorong olimpiai selejtező: a román csapatot is legyőzte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre ismeretlen okból gyulladt ki egy autószállító a 137-es kilométernél.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okból gyulladt ki egy autószállító a 137-es kilométernél.","id":"20200210_treler_kigyulladt_auto_m86_os_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df1e62-5056-4cf0-9fcf-95e281a70314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_treler_kigyulladt_auto_m86_os_ut","timestamp":"2020. február. 10. 09:27","title":"Egy nyolc kocsit szállító tréler gyulladt ki az M86-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]