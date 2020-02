Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról.

\r

Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról.

\r

A kolozsvári egyetem magyar irodalomtudományi intézete szolidáris a NAT-bírálókkal

A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.

Dzsudzsák szerint a volt klubjának elnöke nem mer a szemébe nézni

Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.

Visszamenőleges hatállyal tiltották el Kim Rasmussent

Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat.

Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik

Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.

Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere

Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.

Lemond a CDU vezetéséről Annegret Kramp-Karrenbauer

18 évesen először lépett fel az Oscar-gálán.

Ilyen volt Billie Eilish hátborzongató fellépése az Oscaron

Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt az ügyészség felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja. Gyárfás – aki mellett ezúttal Portik Tamás is a vádlottak padján ül – háromnapos beszédre készül, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.

Gyárfás Tamás három nap alatt bizonyítaná be ártatlanságát