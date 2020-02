Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","shortLead":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","id":"20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c1dfb-f24a-49e5-8afe-bac89a713a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","timestamp":"2020. február. 07. 10:56","title":"Gyerekeknek reklámozott a Béres, megbüntették miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","shortLead":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","id":"20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417770b5-d828-4131-8c90-457817e17f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ első szériában digitális visszapillantós autóját, egy cuki villany-Hondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a0f4b0-2d4d-4004-8578-2a348172f9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre virradóra már egy lélek sem volt ott, ahol korábban mintegy háromszáz fős tömeg gyűlt össze, gyerekekkel.","shortLead":"Péntekre virradóra már egy lélek sem volt ott, ahol korábban mintegy háromszáz fős tömeg gyűlt össze, gyerekekkel.","id":"20200207_kelebia_menekultek_szerb_magyar_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a0f4b0-2d4d-4004-8578-2a348172f9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a32312a-186a-4c0b-899d-09fd1fce3de4","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_kelebia_menekultek_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. február. 07. 05:32","title":"Buszra tették és elvitték a Kelebiánál összegyűlt menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c1420-f640-4273-be44-ac8771c11717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly mindössze 394-en adhattak be menedékkérelmet a tranzitzónákból.","shortLead":"Tavaly mindössze 394-en adhattak be menedékkérelmet a tranzitzónákból.","id":"20200207_magyar_helsinki_bizottsag_kormany_tranzitzona_menedekkerok_kelebia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624c1420-f640-4273-be44-ac8771c11717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f51db64-9a19-406d-be69-c89dd9b30445","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_magyar_helsinki_bizottsag_kormany_tranzitzona_menedekkerok_kelebia","timestamp":"2020. február. 07. 15:24","title":"Helsinki: A kormánynak kell kezelnie a menekülthelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","shortLead":"Egy új felmérés alapján még Romániában is jobb nyugdíjasnak lenni, mint nálunk.","id":"20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e72fd6-a1dc-49fe-9f98-624171126b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_oregseg_nyugdij_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 07. 09:46","title":"Ezzel az adattal aligha fog büszkélkedni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eléggé adja magát az átirat.","shortLead":"Eléggé adja magát az átirat.","id":"20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f2f7a8-47f2-4227-8b53-0d71405aa842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","timestamp":"2020. február. 08. 15:33","title":"Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]