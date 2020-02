Másodfokú riasztást adtak ki a szélvihar miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Minden fontos kérdésben Izraelnek enged az új amerikai közel-keleti béketerv. A palesztinok jogait figyelmen kívül hagyták, ami kiszámíthatatlan jövőt ígér nekik.","shortLead":"Minden fontos kérdésben Izraelnek enged az új amerikai közel-keleti béketerv. A palesztinok jogait figyelmen kívül...","id":"202006__kozelkeleti_beketerv__izrael_nyeregben__palesztin_vereseg__pax_trumpiana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0521c612-ea1e-4b17-8b93-797d85c857d8","keywords":null,"link":"/360/202006__kozelkeleti_beketerv__izrael_nyeregben__palesztin_vereseg__pax_trumpiana","timestamp":"2020. február. 11. 11:00","title":"Trump az utolsó szöget is beverte az izraeli-palesztin békefolyamat koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc9500-ffbe-40db-a936-01efece3173c","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Mark Delez professzor, a leuveni egyetem egyetem archívumának kutatója sok ismeretlen részletet mesél el az első magyar nyelvű vers XX. századi hányattatásairól.","shortLead":"Mark Delez professzor, a leuveni egyetem egyetem archívumának kutatója sok ismeretlen részletet mesél el az első magyar...","id":"20200210_Menekules_a_tuzhalalbol_mark_delez_omagyar_maria_siralom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc9500-ffbe-40db-a936-01efece3173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f7a27c-6aa3-4f4e-873d-3a305b9e7bc1","keywords":null,"link":"/360/20200210_Menekules_a_tuzhalalbol_mark_delez_omagyar_maria_siralom","timestamp":"2020. február. 10. 13:00","title":"Csoda, hogy előkerült, és kétszeresen is csoda, hogy megmaradt az Ómagyar Mária-siralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","shortLead":"Az államtitkár szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","id":"20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9382d064-c030-4a96-b625-7c5c3a04f8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","timestamp":"2020. február. 10. 11:48","title":"Fürjes: A BKV megkapja a pénzt az új buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian a koronavírus miatt.","shortLead":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian...","id":"20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebac37e-aced-485c-938b-93d6bf9d348f","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 11:57","title":"130 fertőzött van már a karanténba helyezett óceánjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai ország. ","shortLead":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai...","id":"20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6be9-b620-48c6-83cd-a054b647f5d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Argentína türelemre inti az IMF-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","shortLead":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","id":"20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57461c1-5e79-4515-9f33-1e8dfae07bb8","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","timestamp":"2020. február. 10. 13:53","title":"Betonvassal és deszkával verték egymást a magyar és a horvát szurkolók Pécsen fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában, a Minden nagyon jó lesz című darabban. A szerep terápiás jellegéről, magányról és istenhitről, valamint a jópofaság álcájáról beszélgettünk.\r

","shortLead":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában...","id":"20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8f1f0-4c02-452c-8962-c7cb2a613423","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","timestamp":"2020. február. 10. 14:59","title":"Parti Nóra: Az emberek szerepeket játszanak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]