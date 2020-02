Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","shortLead":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","id":"20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b26ad1-154a-42fe-803f-918887873c56","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","timestamp":"2020. február. 11. 15:58","title":"Lemaradt az Oscarra jelölt dokumentumfilmekről? Most bepótolhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","shortLead":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","id":"20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d59622-7af0-43d4-b233-40f437969619","keywords":null,"link":"/elet/20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","timestamp":"2020. február. 11. 15:57","title":"Megérkezett az első magyar gólya a telelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","shortLead":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","id":"20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ea0c8f-bfb0-4ab5-8108-95656534b5d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","timestamp":"2020. február. 11. 18:02","title":"9,5 milliárdért építhet vasutat a Mészáros-közeli sikercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dfde7a-9658-4197-a99c-46813d189628","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Az utóbbi időben kétszer is merészet lépett a Coca-Cola: először a meleg párokat bemutató Love is love kampánnyal, majd Schobert Norbert szülő nőket érintő megjegyzésére reagáló hirdetéseikkel. Szűcs Judittal, a Coca-Cola Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjével és Kölcsei Gergely senior brand menedzserrel beszélgettünk arról, hogyan készülnek és milyen utóélete van ezeknek a kampányoknak.","shortLead":"Az utóbbi időben kétszer is merészet lépett a Coca-Cola: először a meleg párokat bemutató Love is love kampánnyal, majd...","id":"20200212_cocacola_marketing_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4dfde7a-9658-4197-a99c-46813d189628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e73bb2-d234-4cae-81e6-0e927f7f34c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_cocacola_marketing_interju","timestamp":"2020. február. 12. 12:00","title":"Schobert-kontra vagy Love is love – milyen reklám kell a magyaroknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","shortLead":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","id":"20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07808117-c7b9-4775-884d-5aa2e3421573","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","timestamp":"2020. február. 11. 21:31","title":"Ezt a Ferrarit fogja vezetni Vettel és Leclerc idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2e312b-af6e-46b5-b838-b1eece7fd594","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Athén, Korfu, Kréta, Preveza és Szaloniki után már Míkonoszra is lehet utazni a magyar fővárosból.","shortLead":"Athén, Korfu, Kréta, Preveza és Szaloniki után már Míkonoszra is lehet utazni a magyar fővárosból.","id":"20200210_ryanar_budapest_gorogorszag_mikonosz_uti_cel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a2e312b-af6e-46b5-b838-b1eece7fd594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0174c360-36bc-43a2-8165-315a1c1bdd06","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_ryanar_budapest_gorogorszag_mikonosz_uti_cel","timestamp":"2020. február. 10. 15:45","title":"Új görög nyaralóhely érhető el Ryanairrel Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]