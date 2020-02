Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba Bódi Sylvi modell- és szörfös híresség, így aztán mindenképpen érdemes kicsit foglalkozni a mondataival. ","shortLead":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba...","id":"20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d0283-d27f-4f9b-b506-24d2c31911e7","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","timestamp":"2020. február. 12. 11:04","title":"Bódi Sylvi azt kérdezi, lezárta-e már a kormány a határokat a kínai turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórokozó már 24 országban van jelen.","shortLead":"A kórokozó már 24 országban van jelen.","id":"20200211_koronavirus_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4799a3c7-5900-424f-8ec7-3e33527b0bb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. február. 11. 05:13","title":"Ezer fölött a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete Buttigieg. Az igazi meglepetés azonban a harmadik helyen van.","shortLead":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete...","id":"20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401bcb41-35d2-4b43-adaf-f7b7b5294de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","timestamp":"2020. február. 12. 05:13","title":"Minimális előnnyel Sanders nyerte meg a New Hampshire-i előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","shortLead":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","id":"20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39495a46-0151-4140-99b1-0eaf811a5f58","keywords":null,"link":"/sport/20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2020. február. 11. 18:16","title":"A magyar pólósok olimpiai selejtezőjébe is beleszól a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

