[{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lesz, aki az év első felében nem kaphat kedvezményes nyugdíjat, utána viszont igen.","shortLead":"Lesz, aki az év első felében nem kaphat kedvezményes nyugdíjat, utána viszont igen.","id":"20200211_nyugdij_munka_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a94ab83-aa56-49df-b453-5fad6fbd2391","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_nyugdij_munka_nyugdijas","timestamp":"2020. február. 11. 12:01","title":"Év közben változnak meg a nyugdíj melletti munka szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","shortLead":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","id":"20200211_Citroen_C3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297693e-dc2e-45fa-814f-663d5bafbc5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Citroen_C3","timestamp":"2020. február. 12. 08:51","title":"Frissítették a Citroen C3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","shortLead":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","id":"20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb815a9-78eb-400d-8bcf-b43ec9541a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. február. 10. 19:59","title":"Háztetőket bontott meg, fákat döntött ki a Ciara Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd3df84-68f6-4c11-b7bc-f0c97886bb7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Indulhat a kormány ízlésének is megfelelő új kulturális és közéleti lap, a kéthetente megjelenő Országút, miután a kiadóját már megteremtette a Magyar Szemle Alapítvány.","shortLead":"Indulhat a kormány ízlésének is megfelelő új kulturális és közéleti lap, a kéthetente megjelenő Országút, miután...","id":"202007_orszagut_lapkiado_kormanyrendelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd3df84-68f6-4c11-b7bc-f0c97886bb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb23558-f03e-43d5-b068-97fa15df18c7","keywords":null,"link":"/360/202007_orszagut_lapkiado_kormanyrendelesre","timestamp":"2020. február. 12. 16:00","title":"Kormányrendelésre jön új kulturális kéthetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d173da4c-23b7-4c62-9f9c-d602a8ec134f","c_author":"","category":"sport","description":"Megvan a második magyar érem a római versenyen.","shortLead":"Megvan a második magyar érem a római versenyen.","id":"20200211_Levai_Zoltan_ezustermet_nyert_a_birkozo_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d173da4c-23b7-4c62-9f9c-d602a8ec134f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1737bfc8-ced7-4ef0-91b6-44769f549ce0","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Levai_Zoltan_ezustermet_nyert_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 20:19","title":"Lévai Zoltán ezüstérmet nyert a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]