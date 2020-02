Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen hatással lesz ez Angela Merkel politikai hagyatékára? Gergely Márton videóban világít rá a német belpolitikai játszmák hátterére.","shortLead":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen...","id":"20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837c59cf-647b-4930-856a-0b137cba5af6","keywords":null,"link":"/360/20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. február. 12. 15:05","title":"Berlini dilemma: Mintha a Fidesz próbálna Luxemburgban választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei. A kezdeményezéshez már 11 másik nagyváros, köztük Berlin és Bécs polgármesterei is csatlakoztak. A kérdés csak az, sikerül-e ellenszélben elérni a céljaikat. ","shortLead":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei...","id":"20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bef877-731b-4a14-8b5b-86d89d1e682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 12. 17:07","title":"Karácsony: Az EU szövetségét könnyebb lehet megszerezni, mint a kormányét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","shortLead":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","id":"20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25620e49-bfbe-4427-a5c6-52a6f19889fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","timestamp":"2020. február. 12. 21:45","title":"A NATO kibővíti iraki kiképző misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","shortLead":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","id":"20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3b1a7-0fec-4402-8463-749c8cd32f84","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","timestamp":"2020. február. 12. 09:50","title":"Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal kapcsolatos véleményeket.","shortLead":"Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal...","id":"20200211_mtva_mediapiac_szokasok_nezok_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51cb405-81fb-40f9-863b-e2aa866855dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_mtva_mediapiac_szokasok_nezok_kutatas","timestamp":"2020. február. 11. 18:27","title":"94 millióért kutatja a médiapiaci szokásokat a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09dbb22-3511-4798-9c4c-b1ec6ad508d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Liget projekt miniszteri biztosa szerint a politikai helyzet változhat, később is megvalósulhatnak az elképzelések. A kormány most csak önkorlátozást vállalt.","shortLead":"A Liget projekt miniszteri biztosa szerint a politikai helyzet változhat, később is megvalósulhatnak az elképzelések...","id":"20200212_Baan_A_kormany_nem_keres_uj_helyszint_az_Uj_Nemzeti_Galerianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09dbb22-3511-4798-9c4c-b1ec6ad508d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30347c49-be0a-4335-91e5-c398145119e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Baan_A_kormany_nem_keres_uj_helyszint_az_Uj_Nemzeti_Galerianak","timestamp":"2020. február. 12. 08:49","title":"Baán: A kormány nem tett le a Liget projekt teljes megvalósításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","shortLead":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","id":"20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ea0c8f-bfb0-4ab5-8108-95656534b5d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","timestamp":"2020. február. 11. 18:02","title":"9,5 milliárdért építhet vasutat a Mészáros-közeli sikercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","shortLead":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","id":"20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4fc2c9-ad78-4edf-9d7e-2ceb0db34550","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","timestamp":"2020. február. 12. 10:45","title":"Gyöngyöspata-ügy: a kormány azért nem fizet a roma családoknak, mert a pénz „nagyon gyorsan elmehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]