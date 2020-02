Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. A párt feljelentést tett.

Barkóczi Balázs, a DK szóvivője arról számolt be a csütörtöki sajtótájékoztatóján, hogy szerda délután rálőttek a párt újbudai irodájára, aminek a bejárata ettől megsérült. Azt is elmondta, a rendőrségi helyszínelésen több fémgolyót is találtak, az irodában senki sem tartózkodott, így személyi sérülés nem történt.

A szóvivő szerint nehéz lenne a támadást félreérteni, mivel az iroda a DK logójával és arculatával van lefóliázva, így szerintük kifejezetten a párt ellen irányult. A feljelentést megtették a rendőrségnél az ügyben.

Bakai-Nagy Zita, a DK újbudai alpolgármestere elmondta, hogy a DK irodavezetője fedezte fel a lövésnyomokat. Bakai a rendőrökre hivatkozva azt mondta, hogy olyan "lőfegyverrel követték el a támadást, ami nem minősül kifejezetten lőfegyvernek", de súlyos sérülést lehet vele okozni, illetve alkalmas emberi élet kioltására. Az utca elején egy térfigyelő kamera is van, bíznak benne, hogy megtalálják a tettest.

Barkóczi szerint ez a támadás is a Fidesz gyűlöletpolitikájának az eredménye. A politikusaikat naponta zaklatják Facebookon, kapnak fenyegetéseket, pár hete pedig egy patkányt küldtek nekik. Ezért felszólítják az Orbán-kormányt, hagyjon fel a gyűlölködéssel, az uszító politikával.