[{"available":true,"c_guid":"e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen hatással lesz ez Angela Merkel politikai hagyatékára? Gergely Márton videóban világít rá a német belpolitikai játszmák hátterére.","shortLead":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen...","id":"20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837c59cf-647b-4930-856a-0b137cba5af6","keywords":null,"link":"/360/20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. február. 12. 15:05","title":"Berlini dilemma: Mintha a Fidesz próbálna Luxemburgban választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","shortLead":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","id":"20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0967-984a-42ae-a6fb-02becfff3a56","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","timestamp":"2020. február. 12. 13:18","title":"Eltemették Kobe Bryantet és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne a Szingapúrban elkapott betegség. A síközpontban és otthon biztosan megfertőzött másokat, volt, aki Spanyolországig vitte a kórt.","shortLead":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne...","id":"20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26228db-2e4a-49f1-9440-ac6b627e736f","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 13:40","title":"Legalább három országba adta tovább a koronavírust egy brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","shortLead":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","id":"20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25620e49-bfbe-4427-a5c6-52a6f19889fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","timestamp":"2020. február. 12. 21:45","title":"A NATO kibővíti iraki kiképző misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be...","id":"20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a3bfa-c752-42b0-aef7-2e35c3b5258b","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Radar360: tovább gyengült a forint, komoly aggályok a Huawei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne divatház neve is feltűnik.","shortLead":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350644a9-a169-4594-a53b-bdf44d58e5e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","timestamp":"2020. február. 11. 14:13","title":"Divat a javából: különleges kiadás is jön a Samsung Galaxy Z Flipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","shortLead":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","id":"20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca909b-f578-48a3-98d6-e2cd3a4e51e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 12. 07:18","title":"Publicus: A fideszesek 40 százalékának is tetszik, amit Karácsonyék csinálnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","shortLead":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","id":"20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199dd584-5fe2-4836-adde-f0ff68a52ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","timestamp":"2020. február. 11. 17:13","title":"A Nemzeti Múzeumot sem kímélte a vihar: lezárták a főbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]