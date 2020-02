Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39cabd1a-3283-4f9a-a5d6-67de663d50db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugál futballista a Mercedes G-osztály különleges tuningváltozatából kapott egy remek példányt.","shortLead":"A portugál futballista a Mercedes G-osztály különleges tuningváltozatából kapott egy remek példányt.","id":"20200212_igy_orult_christiano_ronaldo_a_piros_masnis_ajandek_800_loeros_mercedes_brabus_tuning_terepjaronak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39cabd1a-3283-4f9a-a5d6-67de663d50db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d884cbec-a25a-4b8f-adf3-f027203419ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_igy_orult_christiano_ronaldo_a_piros_masnis_ajandek_800_loeros_mercedes_brabus_tuning_terepjaronak__video","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Így örült Ronaldo a piros masnis ajándék 800 lóerős terepjárónak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","shortLead":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","id":"20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174969b8-8352-497f-ac32-ae4e08c7f613","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","timestamp":"2020. február. 11. 19:16","title":"Megvan az első magyar érem a birkózó Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","shortLead":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","id":"20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4fc2c9-ad78-4edf-9d7e-2ceb0db34550","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","timestamp":"2020. február. 12. 10:45","title":"Gyöngyöspata-ügy: a kormány azért nem fizet a roma családoknak, mert a pénz „nagyon gyorsan elmehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki a hatalom összpontosításával a végső felelősséget is magára húzta. A Kínai Kommunista Pártban már meg is indult a szokásos bűnbakképzés, több magasrangú tisztviselőt is leváltottak, köztük a hupeji tartomány egészségügyi bizottságának párttitkárát. ","shortLead":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki...","id":"20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93931864-9008-4a35-9eb7-9005b0c6c696","keywords":null,"link":"/360/20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","timestamp":"2020. február. 12. 13:00","title":"A kínai elnök a járvány miatt politikai katasztrófától is tarthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67f3950-28dc-4cee-84c5-b539156d8175","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A budapesti ostrom emlékére nyílt kiállítás a metrószerelvényekben.","shortLead":"A budapesti ostrom emlékére nyílt kiállítás a metrószerelvényekben.","id":"20200212_Karacsony_Gergely_szerint_a_sebek_gyogyitasat_minden_nap_el_kell_vegezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67f3950-28dc-4cee-84c5-b539156d8175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c57dc1-f5f3-4290-b5e0-4c16b827b9e7","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Karacsony_Gergely_szerint_a_sebek_gyogyitasat_minden_nap_el_kell_vegezni","timestamp":"2020. február. 12. 11:26","title":"Karácsony Gergely szerint a sebek gyógyítását minden nap el kell végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termék Szingapúrból származik.","shortLead":"A termék Szingapúrból származik.","id":"20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0f778-430c-4e5f-92a4-be7bcddd3330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 11. 21:05","title":"Ne vásároljon ebből a szezámolajból, visszahívta a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360...","id":"20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694acbe4-4219-496c-8b4e-f5e508e65882","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","timestamp":"2020. február. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán megint konzultálna, a fiatalokat táborban nevelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több száz métert tolta az autót a szerelvény.","shortLead":"Több száz métert tolta az autót a szerelvény.","id":"20200213_Vonattal_utkozott_egy_auto_nem_elte_tul_a_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e21bb2-79e3-415c-909b-9939fd7bd87c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_Vonattal_utkozott_egy_auto_nem_elte_tul_a_sofor","timestamp":"2020. február. 13. 10:40","title":"Vonattal ütközött egy autó, nem élte túl a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]