[{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban ebbe is beleszólhat a koronavírus.","shortLead":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban...","id":"20200213_koronavirus_okostelefon_eladasra_gyakorolt_hatasa_piackutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db515589-2b21-4708-84d1-54510131b4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_koronavirus_okostelefon_eladasra_gyakorolt_hatasa_piackutatok","timestamp":"2020. február. 13. 08:03","title":"Bezuhanhatnak az okostelefonok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e4c97-c9fd-48dc-92d7-748d3162261f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A western egyidős a filmtörténettel; az olaszoktól kezdve az argentinokon át egészen a magyarokig babonázták meg a filmeseket a törvényes erők és a banditák összecsapásai. A vadnyugat pedig még a 21. században is képes újat mutatni. A hvg.hu 10 részes videoesszé-sorozatában ötperces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból – ezúttal Kránicz Bence és Lichter Péter filmesztéták mutatnak szuperplánt a pisztolypárbajok hőseiről. ","shortLead":"A western egyidős a filmtörténettel; az olaszoktól kezdve az argentinokon át egészen a magyarokig babonázták meg...","id":"20200213_Hosoket_hazudtak_oda_ahol_csak_eroszakos_foldbitorlok_voltak__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be2e4c97-c9fd-48dc-92d7-748d3162261f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb5381-f29b-4dfc-ad88-74db6bb412fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Hosoket_hazudtak_oda_ahol_csak_eroszakos_foldbitorlok_voltak__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 13. 19:45","title":"Hősöket hazudtak oda, ahol csak erőszakos földbitorlók voltak – Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi bánat az érzelmeinkre és a mindennapi működésünkre – mutat rá Guy Winch pszichológus.","shortLead":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi...","id":"20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611ee61a-faff-4d9d-b4c5-275d9ce2e710","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","timestamp":"2020. február. 13. 16:00","title":"Egy begipszelt kéz miért kap több figyelmet, mint a szívfájdalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé bukott, de olyan is, aki még a helyét keresi – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé...","id":"20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dea91-e92e-44b3-a8f1-0b263956ca9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. február. 12. 18:09","title":"Felfelé is buktak a leváltott fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","shortLead":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","id":"20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35414ab-e4ce-47b1-b4cc-7ebfc29d96b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","timestamp":"2020. február. 12. 18:25","title":"Közpénzen, milliárdokért szervezne a kormány tudatformáló táborokat fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars Society, vagyis a Mars Társaság olyan pályázatot írt ki, aminek keretében egy működő marsi kolónia megtervezése a feladat. Aki jól dolgozik, 10 ezer dollárt nyerhet.","shortLead":"A Mars Society, vagyis a Mars Társaság olyan pályázatot írt ki, aminek keretében egy működő marsi kolónia megtervezése...","id":"20200213_mars_tarsasg_varos_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd392e4-439c-4fd3-bbd7-3c994a1f07cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_mars_tarsasg_varos_palyazat","timestamp":"2020. február. 13. 18:03","title":"3,1 millió forintot kaphat, ha megtervez egy működő Mars-várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyék többségében már életbe lépett a részleges vagy teljes tiltás.","shortLead":"A megyék többségében már életbe lépett a részleges vagy teljes tiltás.","id":"20200213_influenza_latogatasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee268b3-5656-484d-9641-3b66b1045eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_influenza_latogatasi_tilalom","timestamp":"2020. február. 13. 17:11","title":" Egyre több helyen van látogatási tilalom az influenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","shortLead":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","id":"20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cf4c80-51bc-45fc-88ea-bf76a9c4ab4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","timestamp":"2020. február. 13. 14:13","title":"Koronavírus: az első londoni beteg Uberrel ment kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]