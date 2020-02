Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig az országos átlaggal ellentétben Borsodban nagyon rossz a munkaerőpiaci helyzet. Az üzem eladását a kereslet csökkenésével magyarázta a tulajdonos. Az ABB bezárásra ítélt ózdi gyáránál jártunk. ","shortLead":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig...","id":"20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4734ac-657d-481f-a36c-c8e1caeddaaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. február. 13. 06:30","title":"Egy tízmilliárdos termékvisszahívás okozhatta az ózdi gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset egy vasúti átjáróban történt Budapest XXII. kerületében.","shortLead":"A baleset egy vasúti átjáróban történt Budapest XXII. kerületében.","id":"20200214_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Nagytetenynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b4edff-750c-41fa-bc06-d14c8cd6d418","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Nagytetenynel","timestamp":"2020. február. 14. 07:42","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Nagytéténynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992aba5-c63e-4499-ad1a-cb1ecf769c95","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Megtudtuk, ki a harmadik pályázó a Szabad Tér Színház vezetésére. Az új igazgatóról döntő bizottságba a kormány „kultúrharcosokat”, a főváros pedig politikusokat küld. ","shortLead":"Megtudtuk, ki a harmadik pályázó a Szabad Tér Színház vezetésére. Az új igazgatóról döntő bizottságba a kormány...","id":"20200213_Politikai_dontes_lesz_a_Szabad_Ter_Szinhaz_vezetojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5992aba5-c63e-4499-ad1a-cb1ecf769c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f771ae7c-46c8-4388-b54f-e7f19ac22b36","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Politikai_dontes_lesz_a_Szabad_Ter_Szinhaz_vezetojerol","timestamp":"2020. február. 13. 14:50","title":"Bukott fideszest is küld a főváros a színházigazgatóról döntő bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","shortLead":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","id":"20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63377941-21fe-4f3e-a42f-5a85119ebf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","timestamp":"2020. február. 13. 05:50","title":"Belebukott a káoszba az iowai Demokrata Párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","shortLead":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","id":"20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033f47e-2f7e-4ade-95ed-d02c54d41567","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","timestamp":"2020. február. 14. 04:19","title":"Ez a sofőr sem egy ijedős fajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő évtől már a csecsemők is kapnak e-személyit.","shortLead":"A jövő évtől már a csecsemők is kapnak e-személyit.","id":"20200213_Az_ujszulottek_is_kapni_fognak_szemelyit_jon_az_Okmanykelengye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec52b4-25f4-47ab-8fcf-a311421b987a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Az_ujszulottek_is_kapni_fognak_szemelyit_jon_az_Okmanykelengye","timestamp":"2020. február. 13. 06:23","title":"Az újszülöttek is fognak kapni személyit, jön az Okmánykelengye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A negyedik negyedévben 4,6 százalékkal, 2019 egészében pedig 4,9 százalékkal nőtt a GDP Magyarországon – közölte a KSH első becslését. Ez valamivel kisebb a 2018-as 5,1 százaléknál, de az igazi lassulással ebben az évben kell számolni.","shortLead":"A negyedik negyedévben 4,6 százalékkal, 2019 egészében pedig 4,9 százalékkal nőtt a GDP Magyarországon – közölte a KSH...","id":"20200214_gdp_novekedes_ksh_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcea885-1838-4230-9e3c-e70bec7cf6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_gdp_novekedes_ksh_2019","timestamp":"2020. február. 14. 09:02","title":"Bejött a kormány számítása: majdnem 5 százalékot nőtt a gazdaság 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egy német sors című monodrámát a színésznő egy óriásira nagyított irodai lámpa mellett adja elő.","shortLead":"Az Egy német sors című monodrámát a színésznő egy óriásira nagyított irodai lámpa mellett adja elő.","id":"202007_szinhaz__van_mentseg_egy_nemet_sors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e244ef8-434f-48fc-8359-fa7b23ba60cc","keywords":null,"link":"/360/202007_szinhaz__van_mentseg_egy_nemet_sors","timestamp":"2020. február. 13. 14:00","title":"Molnár Piroska a mának is szól Goebbels titkárnőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]