Kettős csősérülés a budai alsó rakparton

[{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","shortLead":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","id":"20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a56b-d083-4520-9ee1-abb14690971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","timestamp":"2020. február. 13. 07:43","title":"Peruban csak most tudták meg, miért tűnt el a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De adnak 2027-es budapesti vizes vébére és a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítésére is.","shortLead":"De adnak 2027-es budapesti vizes vébére és a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének...","id":"20200214_Sportba_onti_a_milliardokat_a_kormany_jut_focira_es_vizes_vebere_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec50ebb8-c498-4e70-a7d9-2a45b201da3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Sportba_onti_a_milliardokat_a_kormany_jut_focira_es_vizes_vebere_is","timestamp":"2020. február. 14. 09:26","title":"Négymilliárdot ad a kormány a budapesti foci-Eb szurkolói programjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","shortLead":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","id":"20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ad85ba-670a-4ef8-bce3-63e9529f47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","timestamp":"2020. február. 13. 11:59","title":"Sikerült végre megfékezni a tüzeket Ausztrália Új-Dél-Wales államában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e7dffe-1caf-4d6d-bd1f-a2cc6dd692d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezetből többen egy roma család háza mellé költöztek, és videózták, fotózták és meg is fenyegették az ott lakókat.","shortLead":"A szervezetből többen egy roma család háza mellé költöztek, és videózták, fotózták és meg is fenyegették az ott lakókat.","id":"20200212_Zaklatas_miatt_kell_fizetnie_a_Betyarsereg_tobb_tagjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e7dffe-1caf-4d6d-bd1f-a2cc6dd692d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d340cc0-0e6f-48b7-8d8e-714dfafd5975","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Zaklatas_miatt_kell_fizetnie_a_Betyarsereg_tobb_tagjanak","timestamp":"2020. február. 12. 18:13","title":"Zaklatás miatt kell fizetnie a Betyársereg több tagjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","shortLead":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","id":"20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd77d99-72a0-4f7e-8977-cc56a2dd8b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. február. 12. 21:24","title":"Beindult a szülés az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába nincs közvetlen tapasztalata a fiataloknak Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, semmivel sem tartják szimpatikusabbnak azoknál, akik felnőttek voltak akkoriban. Az előző választáson egyesek szerint még lett volna esély kikerülni, a mostani támogatottsága mellett aligha. De levetheti magáról Gyurcsány valaha a stigmát? ","shortLead":"Hiába nincs közvetlen tapasztalata a fiataloknak Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, semmivel sem tartják...","id":"20200212_gyurcsany_2022_valasztas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff18f2-2120-43a1-980e-ac35c01ee72b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_gyurcsany_2022_valasztas_ellenzek","timestamp":"2020. február. 12. 14:00","title":"Lehet-e választást nyerni Gyurcsánnyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlávik János infektológus szerint a koronavírusok nem szeretik a nyarat.","shortLead":"Szlávik János infektológus szerint a koronavírusok nem szeretik a nyarat.","id":"20200213_Szlavik_A_nyarra_vege_lehet_a_koronavirusjarvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc72931-a341-4c8e-9ef3-b0084ebcada2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Szlavik_A_nyarra_vege_lehet_a_koronavirusjarvanynak","timestamp":"2020. február. 13. 08:34","title":"Szlávik: A nyárra vége lehet a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","shortLead":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","id":"20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e4022-1c4c-49fa-9546-feb432aa786e","keywords":null,"link":"/elet/20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","timestamp":"2020. február. 13. 19:50","title":"Putyin: Amíg én vagyok az elnök, a melegek nem házasodhatnak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]