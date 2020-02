Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi vészhelyzetet, így ugyanis veszteség nélkül tudják lefújni a rendezvényt.","shortLead":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi...","id":"20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeb1829-814d-4bf4-8a59-22d9cf90e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 16:20","title":"Barcelonán múlhat, hogy megtartják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62585e62-a964-40ae-b5b8-2bd3382e3602","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A recept a régi: játszd el az üldözöttet, az mindig nyerő, önigazoló pozíció lesz ahhoz, hogy üldözhess másokat. Vélemény.","shortLead":"A recept a régi: játszd el az üldözöttet, az mindig nyerő, önigazoló pozíció lesz ahhoz, hogy üldözhess másokat...","id":"20200212_Balavany_Sertodott_keresztenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62585e62-a964-40ae-b5b8-2bd3382e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8ff33c-28e4-465e-8552-e879b31b6c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Balavany_Sertodott_keresztenyek","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Balavány: Sértődött keresztények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban ebbe is beleszólhat a koronavírus.","shortLead":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban...","id":"20200213_koronavirus_okostelefon_eladasra_gyakorolt_hatasa_piackutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db515589-2b21-4708-84d1-54510131b4f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_koronavirus_okostelefon_eladasra_gyakorolt_hatasa_piackutatok","timestamp":"2020. február. 13. 08:03","title":"Bezuhanhatnak az okostelefonok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénysértőkre 30 ezer forintnak megfelelő bírságot szabhatnak ki.","shortLead":"A törvénysértőkre 30 ezer forintnak megfelelő bírságot szabhatnak ki.","id":"20200213_ormenyorszag_dohanyzas_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c967888-35a8-4630-92f3-8295f3f438da","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_ormenyorszag_dohanyzas_kozterulet","timestamp":"2020. február. 13. 21:34","title":"Az örmények betiltják a köztéri dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d724284-d73a-4f53-a828-3f1f3a335ff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus okozta félelmek miatt elmarad az idei barcelonai MWC, a kiállítók nem akarják elhalasztani saját újdonságaik bemutatóját. A Huawei is készül valamivel.","shortLead":"Bár a koronavírus okozta félelmek miatt elmarad az idei barcelonai MWC, a kiállítók nem akarják elhalasztani saját...","id":"20200213_huawei_bemutato_barcelona_februar_26","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d724284-d73a-4f53-a828-3f1f3a335ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15abf55-b216-41d9-800a-b7e19ab23875","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_huawei_bemutato_barcelona_februar_26","timestamp":"2020. február. 13. 17:03","title":"Kiküldtek egy meghívót: autós termékkel újítana a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","shortLead":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","id":"20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc968e14-d179-4aae-896a-962024ed286f","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 14. 11:36","title":"Felfüggeszti odesszai járatait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","shortLead":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","id":"20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd6b76-db4d-4d36-b277-b204bb97e681","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","timestamp":"2020. február. 13. 19:27","title":"Koronavírus: meggyógyult és hazamehetett egy németországi fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]