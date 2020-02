Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására, törlésére – közölte a Nemzetközi Olimpia Bizottság. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására...","id":"20200214_koronavirus_tokio_olimpia_nob_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe644f-3760-4b07-b43d-f90f655b55c6","keywords":null,"link":"/sport/20200214_koronavirus_tokio_olimpia_nob_who","timestamp":"2020. február. 14. 12:51","title":"Koronavírus: a WHO szerint nem kell lemondani az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A friss vádirat szerint a Huawei egyebek mellett – kódolt megnevezéseket alkalmazva – különböző termékeket szállított Iránba és Észak-Koreába","shortLead":"A friss vádirat szerint a Huawei egyebek mellett – kódolt megnevezéseket alkalmazva – különböző termékeket szállított...","id":"20200214_vademeles_huawei_leanyvallalat_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c8aa8-fd54-4eb9-ba21-96d99d974247","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_vademeles_huawei_leanyvallalat_egyesult_allamok","timestamp":"2020. február. 14. 05:21","title":"Újabb vádakat emeltek a Huawei ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749","c_author":"Gergely Márton, Kovács Gábor, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó forrásunk. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyre kevésbé számolnak azok, akik – közpénzekből – az Orbán-rendszer bázisát adó vagyonokat építik. ","shortLead":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó...","id":"202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99863236-bc0b-41f2-af9d-b6715fc83c21","keywords":null,"link":"/360/202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 13. 11:00","title":"Hova tűnt Rogán Antal? És ki az az ifjú káder, aki helyette viszi a szót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Griveaux állítólag szexuális tartalmú üzeneteket, fotókat, videókat küldött egy nőnek.","shortLead":"Benjamin Griveaux állítólag szexuális tartalmú üzeneteket, fotókat, videókat küldött egy nőnek.","id":"20200214_benjamin_griveaux_parizs_fopolgarmester_jelolt_emmanuel_macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c3f0d-785f-4bb5-bd0d-5e44b61226a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_benjamin_griveaux_parizs_fopolgarmester_jelolt_emmanuel_macron","timestamp":"2020. február. 14. 14:10","title":"Szexbotrányba keveredett, visszalép Macron pártjának főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","shortLead":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","id":"20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99193541-bbcc-4179-bbfe-08c0fcd528e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","timestamp":"2020. február. 14. 07:54","title":"Koronavírus: a kínaiak statisztikai hibára hivatkozva csökkentették az áldozatok számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset egy vasúti átjáróban történt Budapest XXII. kerületében.","shortLead":"A baleset egy vasúti átjáróban történt Budapest XXII. kerületében.","id":"20200214_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Nagytetenynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b4edff-750c-41fa-bc06-d14c8cd6d418","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Nagytetenynel","timestamp":"2020. február. 14. 07:42","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Nagytéténynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A negyedik negyedévben 4,6 százalékkal, 2019 egészében pedig 4,9 százalékkal nőtt a GDP Magyarországon – közölte a KSH első becslését. Ez valamivel kisebb a 2018-as 5,1 százaléknál, de az igazi lassulással ebben az évben kell számolni.","shortLead":"A negyedik negyedévben 4,6 százalékkal, 2019 egészében pedig 4,9 százalékkal nőtt a GDP Magyarországon – közölte a KSH...","id":"20200214_gdp_novekedes_ksh_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcea885-1838-4230-9e3c-e70bec7cf6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_gdp_novekedes_ksh_2019","timestamp":"2020. február. 14. 09:02","title":"Bejött a kormány számítása: majdnem 5 százalékot nőtt a gazdaság 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás, akinek személyében Magyarország egyik legszínesebb kormányzati figurája és legtöbbet robotoló jogtudósa hunyt el február elején. ","shortLead":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás...","id":"202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b2c514-1497-4e4b-8128-913d9a12bdac","keywords":null,"link":"/360/202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","timestamp":"2020. február. 13. 15:00","title":"Konszolidált kormányzás? Erről Orbán sem akar hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]