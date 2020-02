Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A Fidesz frakcióülése után, Orbán Viktor vasárnapi évértékelője előtt vagyunk – ez adja a csütörtöki kormányzati tájékoztató különlegességét. Részletek derültek ki az Orbán által szerdán bejelentett nemzeti konzultációról. A kormány klímavédelmi akciótervet is elfogadott.

A szerdai, kihelyezett Fidesz-frakcióülésen derült ki, hogy újabb nemzeti konzultáció jön. Orbán Viktor szerint erre azért van szükség, mert „egyes aktivistacsoportok számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál.”

Fő témaként a kormányfő azt a problémát fogalmazta meg, hogy „egyes aktivistacsoportok számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál”. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a nemzeti konzultáció keretein belül ez alkalommal több témában is kikérik majd az állampolgárok véleményét.

A kormány tudni szeretné, miként vélekednek a magyarok „az iparággá vált börtönbizniszről”, a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról, a Szeviép-üggyel összefüggésben felmerült bírói korrupció gyanújáról és a gyöngyöspatai romák kártérítése kapcsán felszínre került kérdésekről.

Nemzeti konzultáció

A konkrétumokról Gulyás azt mondta a csütörtöki Kormányinfón, hogy a nemzeti konzultáció témáit a kormány elfogadta, a jövő héten nyilvánosak lesznek a kérdések.

Helyre kell állítani a rendet – indokolt Gulyás.

Újságírói kérdésre Gulyás azt is elmondta, kilenc kérdést tervez a kormány, ha pedig a jövő héten meglesznek a kérdések, március közepétől kaphatják kézhez az íveket az emberek, és akár április végéig, május elejéig is hagyhatnak időt a kitöltésre. Neten is ki lehet majd tölteni a konzultációt.

A kormány célja ezzel a konzultációval az, hogy még a tavaszi ülésszak alatt törvényeket hozzanak a konzultációs eredmények ismeretében. Felmerült a kérdés, miért nem népszavazást tartanak, miért nemzeti konzultációt, de erre nem válaszolt Gulyás, csak annyit mondott: a kormány a konzultáció mellett döntött.

Nem tudom, de nem is érdekel.

Ezt pedig arra mondta Gulyás, számítanak-e arra, hogy a konzultációra reagál majd az EU vagy az Európai Néppárt.

A kormányülésen felhatalmazást kapott Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy módosítsa a „börtönbizniszre” vonatkozó jogszabályokat, a cél az, hogy a kabinet felfüggessze a kártérítések kifizetését. A jogszabálymódosítás a tavaszi ülésszakon kerülhet a Ház elé, akár már ebben a hónapban. Hozzátette Gulyás, tiszteletben tartják az alapvető emberi jogokat, azokét is, akik a börtönben vannak, de milliárdokat fizetnek kártérítésként, ezen pedig változtatnának.

Kormányülés is volt szerdán, még a frakcióülés előtt. Klíma- és természetvédelmi akciótervet is elfogadtak a kabinet tagjai, de erről Gulyás nem mondott részleteket, azokat majd Orbán ismerteti vasárnapi évértékelőjén.

Konkrét intézkedéseket fogadtunk el.

Orbán tájékoztatta kormányát németországi útjáról is. A gazdasági kapcsolatok szilárdak, a kormányközeli kapcsolatok jók, „vannak kérdésekben, amikben nem értünk egyet” – mondta a miniszter. Ha már gazdaság: látja a magyar kormány, hogy a nyugat-európai gazdaság lassulóban, akár meg is állhat, erre fel kell készülnie a magyar gazdaságnak is.

Kertész és a NAT

A Nemzeti alaptantervről azt mondta, nem kívánnak rajta módosítani, nem is tartják azt politikai alkotásnak.

A módosított jobb, mint az előző – mondta Gulyás.

Egy másik újságírói kérdésre válaszolva kiderült, Gulyás olvasta Kertész Imre Sorstalanság c. könyvét, de abban nem foglalt állást, Kertésznek bent kell-e lennie az alaptantervben. Kertész egyébként a kerettanterv része lesz.

Felmerült, a NAT-ról is lehetne nemzeti konzultációt folytatni, de erre Gulyás azt mondta, senkinek sincs megtiltva, hogy valamiről politikai vitát (konzultációt) folytasson, de a kormány ebben a témában nem nemzeti konzultációt nem indít.

Euró és Kaleta

Kaleta Gábor is szóba került. A volt perui nagykövetet gyermekpornográfia miatt tartóztatták le. Gulyás Gergely azt nem tudta megmondani, hányszor világították át pontosan, csak a főszabályt említette, hogy nagyköveti kinevezésekor és onnantól ötévente világítanak át valakit. A Kaleta-ügyről részleteket nem mondott, csak annyit, hogy

a vádak megalapozottnak tűnnek.

Az erőmű ára

Ezen a Kormányinfón sem derült ki, mennyit fizetett az állam a Mátrai Erőműért. Mert a tranzakció még nem zárult le, Gulyás szerint ez még akár két hónap is lehet. Mészáros Lőrincet a hvg.hu is megkérdezte az erőmű áráról, de az ország leggazdagabb embere sem tudott erre mit mondani. Mészáros csak annyit mondott:

Távolodjon el tőlem, jó? Azonnal távolodjon el!

A kormány nem támogatja az iskolai tantermek bekamerázását – mondta Gulyás. Korábban a hvg.hu is írt erről a témáról, cikkünket a témában ITT éri el. A miniszter azt azonban nem zárta ki, hogy növelik a tanárok biztonságát és biztonságérzetét, szólt az iskolarendészet rendszerének felállításáról is.

2020 januárban a fogyasztói árak átlagosan 4,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, elszabadult az infláció. Erről Gulyás a Kormányinfón azt mondta:

nem tudom elképzelni, hogy éves szinten 4,7 százalék legyen az infláció.

Olyan helyzetben vagyunk, amilyenben az ország még nem volt – mondta Gulyás arra, hogy szerinte a nyugat-európai recesszió elkerülheti Magyarországot, de folyamatosan monitorozzák, milyen lépéseket tehetnek még ennek érdekében.

Ellenzéki pártok felvetették, hogy a családtagok vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra kellene hozni, felvetve, hogy 2010 előtt Orbán Viktor is nyilvánosságra hozta felesége nyilatkozatát. Gulyás azt mondta, ők soha nem voltak a nagyobb átláthatóság ellen, azt pedig mindenki eldöntheti, hogy a törvényi kötelezettségén túl mennyi információt hoz nyilvánosságra.

Gulyás egyetért Matteo Salvinivel – ez is kiderült. Az olasz politikus azért került szóba, mert megvonták Salvini mentelmi jogát, miután az olasz parti őrség Gregoretti nevű hajója fedélzetén érkezett 131 menekült tavaly július végén öt napig nem kapott engedélyt a partraszállásra, csak miután más EU-tagállamok vállalták átvételüket. Az ügyészség szerint Salvini „túszul ejtette” a menekülteket, korlátozva személyi szabadságukat, visszaélt hivatali hatalmával, megsértette a nemzetközi konvenciókat. Salvini mentelmi jogának felfüggesztése után azt mondta, hogy belügyminiszterként, olaszként és emberként is Olaszország határvédelmét és biztonságát tartotta kötelességének. Hangsúlyozta, hogy a baloldali kormánytöbbség bírósági üggyel akarja őt politikailag ellehetetleníteni. Gulyás pedig egyetért vele Salvinivel.

(Kiemelt képünkön Orbán Viktor.)