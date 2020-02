Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.","shortLead":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti...","id":"202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6194d-d33f-411f-83c5-fac4e77fdea4","keywords":null,"link":"/360/202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","timestamp":"2020. február. 15. 08:15","title":"Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik fizetnie.","shortLead":"A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik...","id":"20200214_Elbukott_egy_pert_az_Origo_a_tuloratorveny_szervezoivel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a25f9-824e-4f4d-8c5b-614fcd32b19f","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Elbukott_egy_pert_az_Origo_a_tuloratorveny_szervezoivel_szemben","timestamp":"2020. február. 14. 16:36","title":"Jogellenesen hozta nyilvánosságra az Origo a rabszolgatörvény elleni tüntetések szervezőinek nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek az önkormányzati választások is, a polgármesteri székekért ádáz harc kezdődött – a magyarok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek.","shortLead":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek...","id":"202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da080311-c73d-41df-a68c-228f4e8b0fe6","keywords":null,"link":"/360/202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","timestamp":"2020. február. 14. 19:00","title":"A romániai Orban úgy megy, hogy marad, az RMDSZ a túlélésért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78044279-f708-43cb-a808-a1e87fd394f6","c_author":"Molnár Csaba (DK)","category":"360","description":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Molnár Csaba, a DK alelnöke amellett érvel, hogy egy közös listával kell nekivágni a 2022-nek, mert ez következik a választási törvényből. ","shortLead":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Molnár Csaba...","id":"202007_kozos_gyozelem__kozos_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78044279-f708-43cb-a808-a1e87fd394f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaf93d2-3321-4ace-a921-8ef87356d5bb","keywords":null,"link":"/360/202007_kozos_gyozelem__kozos_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 14. 15:01","title":"Molnár Csaba: Közös győzelem – közös Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már ha a világ országai meg tudnának egyezni.","shortLead":"Már ha a világ országai meg tudnának egyezni.","id":"20200214_oecd_adoelkerules_beps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14b0ca-3a22-4b84-a4e6-5e6a1790f0be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_oecd_adoelkerules_beps","timestamp":"2020. február. 14. 14:30","title":"Évi 100 milliárd dollárt hozna az \"OECD-adó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a Diamond Princess fedélzetén, az amerikai kormány most a saját polgárait elhozza onnan.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a Diamond Princess fedélzetén, az amerikai kormány most a saját polgárait elhozza...","id":"20200215_Kimenekitik_az_amerikaiakat_a_koronavirus_miatt_vesztegzar_alatt_allo_hajorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e8a7b-8e06-4073-8f40-533dcf073c69","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Kimenekitik_az_amerikaiakat_a_koronavirus_miatt_vesztegzar_alatt_allo_hajorol","timestamp":"2020. február. 15. 08:32","title":"Kimenekítik az amerikaiakat a koronavírus miatt vesztegzár alatt álló hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székesfehérvár és Tatabánya után újabb helyszínen tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi kiállítást. ","shortLead":"Székesfehérvár és Tatabánya után újabb helyszínen tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi kiállítást. ","id":"20200214_Pecsre_utazik_a_HVG_cimlapkiallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf2faa8-f624-4689-b2a0-714b8db2ddc3","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Pecsre_utazik_a_HVG_cimlapkiallitasa","timestamp":"2020. február. 14. 17:00","title":"Pécsre utazik a HVG címlapkiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]