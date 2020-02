Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92a52c53-42e7-4460-8e9b-b8db70881641","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök több mint két évtizede tart évértékelőket.","shortLead":"A miniszterelnök több mint két évtizede tart évértékelőket.","id":"20200215_Most_megnezheti_Orban_Viktoron_milyen_nyomot_hagyott_az_elmult_husz_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a52c53-42e7-4460-8e9b-b8db70881641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfc6b17-82d0-431a-a4e8-2e673a23c8db","link":"/elet/20200215_Most_megnezheti_Orban_Viktoron_milyen_nyomot_hagyott_az_elmult_husz_ev","timestamp":"2020. február. 15. 11:07","title":"Most megnézheti, Orbán Viktoron milyen nyomot hagyott az elmúlt húsz év"},{"available":true,"c_guid":"4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","shortLead":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","id":"20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7256b31c-eb74-4571-8e23-b8989d3c6d7c","link":"/elet/20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","timestamp":"2020. február. 15. 18:46","title":"Megrongálták Banksy Valentin-napi művét"},{"available":true,"c_guid":"b009a185-5c57-442b-9d37-ce7c7e9092ba","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A pedagógusok útban az Emmi felé elmondták, hogy mit gondolnak az új NAT-ról.","shortLead":"A pedagógusok útban az Emmi felé elmondták, hogy mit gondolnak az új NAT-ról.","id":"20200214_Halas_vagyok_Orban_Viktornak_hogy_kicsit_felrazta_a_pedagogusokat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b009a185-5c57-442b-9d37-ce7c7e9092ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded83b54-61a9-42cd-aa2d-0b960276b583","link":"/itthon/20200214_Halas_vagyok_Orban_Viktornak_hogy_kicsit_felrazta_a_pedagogusokat__video","timestamp":"2020. február. 14. 20:41","title":"\"Hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy kicsit felrázta a pedagógusokat\" - videó"},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentette a Pénzügyminisztérium a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését.","shortLead":"Jelentősen csökkentette a Pénzügyminisztérium a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését.","id":"20200214_varga_mihaly_gdp_2020_nyugdijpremium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aef23b-af77-4be0-9de3-10a9fb634895","link":"/gazdasag/20200214_varga_mihaly_gdp_2020_nyugdijpremium","timestamp":"2020. február. 14. 12:59","title":"Ha Vargáéknak igazuk lesz, idén nem fizetnek nyugdíjprémiumot"},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","shortLead":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","id":"20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa36fad-993f-41e3-99c6-e47fd149a40a","link":"/elet/20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 15. 11:32","title":"Már Európában is van halálos áldozata a koronavírusnak"},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. Ráadásul a halálozási arányát csak akkor tudjuk megmondani biztosan, amikor a járvány lecsengett. Az biztos, hogy a vuhani karanténnak volt szerepe abban, hogy Kínán kívül lassabban terjed a koronavírus, de a virológus szerint, kérdéses, hogy meddig tartható ez így. Egy világméretű járvány még mindig benne van a pakliban.","shortLead":"Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. Ráadásul a halálozási arányát...","id":"20200214_A_koronavirus_kemeny_lecke_az_egesz_emberisegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f034f88-4d50-42aa-a116-a38c2ecb3634","link":"/elet/20200214_A_koronavirus_kemeny_lecke_az_egesz_emberisegnek","timestamp":"2020. február. 14. 16:15","title":"A koronavírus kemény lecke az egész emberiségnek"},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Griveaux állítólag szexuális tartalmú üzeneteket, fotókat, videókat küldött egy nőnek.","shortLead":"Benjamin Griveaux állítólag szexuális tartalmú üzeneteket, fotókat, videókat küldött egy nőnek.","id":"20200214_benjamin_griveaux_parizs_fopolgarmester_jelolt_emmanuel_macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c3f0d-785f-4bb5-bd0d-5e44b61226a9","link":"/vilag/20200214_benjamin_griveaux_parizs_fopolgarmester_jelolt_emmanuel_macron","timestamp":"2020. február. 14. 14:10","title":"Szexbotrányba keveredett, visszalép Macron pártjának főpolgármester-jelöltje"},{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. ","shortLead":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli...","id":"202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e2447-14f7-4180-b1dd-a56489c44664","link":"/360/202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá "}]