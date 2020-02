Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.

Toronymagasan az LMP-nek kellene vezetnie a parlamenti pártok népszerűségi listáját az alapján, amennyit kommunikációra és saját mondandójának megjelenésére költött a mindössze hatfős frakció: a 2018 májusától tavaly év végéig közel 60 millió forint ment el ilyesmire, és már a 2020 januárjától júniusig szóló időszakra is 16,8 milliónyi kontraktus köttetett e célra.

Hogy kikkel, azt első körben nem tudtuk meg, mert az Országgyűlés Hivatalától (OH) kikért szerződéslistában csak nagyon kevés vállalkozás szerepel, a magánszemélyek nevét pedig a GDPR elveire hivatkozva kitakarta a hivatal. Ezután közvetlenül a képviselőcsoporttól kértük ki, hogy mely magánszemélyekkel szerződtek, és a frakció végül néhány, arra engedélyt nem adó érintettétől eltekintve ki is adta a neveket. (A hét parlamenti képviselőcsoport közül egyébként egyedül az LMP és a Fidesz volt hajlandó erre, a többi nem.)

Eszerint kommunikációs jellegű, vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra összesen 25 szerződést – köztük a párt volt parlamenti vagy önkormányzati képviselőivel több folyamatos megbízást – kötöttek.

Vágó Gábort nem hagyták az út szélén

2018 májusa óta számláz például „PR-tevékenység és kommunikációs tanácsadás címen a frakciónak az LMP-ből 2014-ben négy év képviselőség után kilépett, majd 2018 elején visszatért Vágó Gábor. (A tanácsaival Vágó mellesleg párton kívülről is szolgálta a frakciót, csak akkor nem egyéni vállalkozóként, hanem a résztulajdonában álló Aku Take Kft.-n keresztül.)

© Túry Gergely

A politikus tavaly az év első hónapjaiban, vagyis akkor sem szüneteltette a tanácsait, ameddig ő volt az LMP EP-listavezetője. A legújabb szerződése 2020 júniusáig szól, megbízásai összértéke ezzel eléri a 7,78 milliót.

Majdnem tízmillió forinttal többért, 2018 májusa óta összesen több mint 17,6 millió forintért szerződött az LMP-frakció Gimes Gergellyel, a párt korábbi kampányfőnökével. A Political Capital korábbi elemzője az előző parlamenti ciklusban Whitby nevű tanácsadócégén keresztül dolgozott az LMP-nek, most viszont a lista szerint egyéni vállalkozóként kötöttek vele 20 hónap alatt nyolc, kommunikációs tervezésre, tanácsadásra és szövegírásra szóló szerződést.

Kommunikációs tanácsokkal segítette a pártot az elmúlt másfél évben az LMP korábbi V. kerületi önkormányzati képviselője is, Árvai Péter is: ő 10 havi munkáért nem egész 2 millió forintot kapott, de felbukkant a kifizetéslistán az egykori Momentum-alapító Zaránd Péter neve is, aki két, egyenként háromnapos intenzív médiatréninget tartott az LMP-s képviselőknek, majd öt hónapon át személyes kommunikációs és menedzsment tréning címen számlázott a frakciónak. Utóbbi, 1,5 millió forintos megbízása éppen egybeesett a tavalyi EP-választási kampánnyal, amikor Zaránd az eleinte az LMP által is támogatott független főpolgármester-jelölt, Puzsér Róbert kampányfőnöke volt.

2018 májusa és decembere között 4,38 millió forintért szerződött külső kommunikáció tervezése és végrehajtás tematizálása feladatra a Kasivana Bt. is – a cég a 2018 novemberében távozott kommunikációs igazgató, Halász Ambrus vállalkozása.

Janan Mirwais © hvg.hu

A kezdetektől alkalmazza emellett a képviselőcsoport kommunikációs, illetve külpolitikai szaktanácsadásra a Gumirus Bt.-t is, amelynek ügyvezetője Janan Mirwais. A magyar állampolgárságú nemzetbiztonsági szakértőt afgán származása miatt támadták korábban, amíg az azóta a pártból is kilépett volt frakcióvezető, Szél Bernadett szakértője volt. Mirwais a jelek szerint ezután is az LMP mellett maradt: munkájáért eddig 11,7 millió forintot fizetett az LMP-frakció.

A kommunikációval kapcsolatosokon túl online marketing és online jelenléttel kapcsolatos tanácsadásra is 8,3 millió forintot fizetett a hattagú képviselőcsoport, ebből 6,3 millió forintot Pázmándi Bálintnak, az LMP volt zuglói képviselőjelöltjének.

Grafikai feladatokra és tervezésre további 16,3 millió ment el 20 hónap alatt, vizuális koncepciók kidolgozására, grafikai és arculati tervezésre pedig Strenner Imre Viktorral, a párt óbudai önkormányzati képviselőjével áll folyamatos szerződésben a frakció, az összesítés szerint ő 2019 végéig 9,7 millió forintért számlázhatott.

Fotózásra, képkidolgozásra és archiválásra 10,1 millió forintot költött az ellenzéki képviselőcsoport, míg videófilmek készítésére és utómunkájára, ezen belül is képviselői greenboxos videófilmekre 8,5 milliót.

Az ügyvéd Schiffer Andrástól nem távolodtak el

A kommunikációs és megjelenéssel kapcsolatos költségeken túl a kiadások második nagyobb körét a különböző szakpolitikai, illetve szaktanácsadói megbízások teszik ki – ezekre több mint 41 millió forintot költött az LMP-frakció.

Tavaly novemberig félévente visszatérően megújították például az LMP-frakciónak már az előző ciklusban is közpolitikai, igazgatási és ügyviteli tanácsokat adó Mangodorf Tanácsadó Bt. megbízását. A másfél év alatt összesen 8,5 millió forintot számlázó cég vezetője Ságvári Ádám nemzetközi ügyekkel is foglalkozó jogász, 2019 novemberétől a főpolgármester, Karácsony Gergely főtanácsadója, titkárságvezetője.

2018 óta folyamatos a GT-Ker Bt. társadalompolitikai tanácsadásra és vezetői döntéstámogatásra szóló megbízása is: a társaság Glied Viktor migrációkutatóé, akivel eddig 5,5 millióért szerződött a képviselőcsoport.

Kétszer ennyit, 2018 májusa és 2019 decembere között összesen 9,9 millió forintot fizetett emellett az LMP-frakció politikai és szervezetfejlesztési tanácsadásért Reiner Rolandnak, az LMP-t politikai tanácsokkal segítő Integrity Lab alapítójának. A politológus tavaly októberben a IX. kerületben, LMP-s színekben lett önkormányzati képviselő, majd a független polgármester, Baranyi Krisztina felkérésre a kerület alpolgármestere.

Gazdasági tanácsokat az összesítés szerint Takács Lajostól, az LMP badacsonytomaji önkormányzati képviselőjétől, fenntarthatósággal, természetvédelemmel kapcsolatosakat Gergely Erzsébet tájépítésztől, az LMP pártalapítványának korábbi ügyvezető igazgatójától, míg vidékfejlesztési területen Ignácz Józseftől, Besence polgármesterétől, az LMP pécsi képviselőjelöltjétől kapott a képviselőcsoport.

A szaktanácsokon túl jogi tanácsokra és jogi tevékenységre 25 millió forintot fizetett eddig az LMP-frakció: a legtöbbet foglalkoztatott ügyvéd az Átlátszó portált működtető Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-ben résztulajdonos Sepsi Tibor.

© Reviczky Zsolt

A második a pártból két éve kilépett egykori társelnök, Schiffer András irodája, akivel – ahogy korábban – ebben a ciklusban is folyamatos szerződésben állt a képviselőcsoport – eddig 9,35 millió forint értékben kötöttek vele megbízást személyhez fűződő jogok védelmével, információszabadsággal összefüggő és közigazgatási ügyekben való jogi képviselet ellátására. 2018 óta szintén folyamatos volt az LMP korábbi gyöngyösi képviselője, és tavalyi polgármesterjelöltje, Lukács Zoltán megbízása is, aki 2020 júniusáig összesen 6,5 millió forintnyi megbízást kapott.

A második legkisebb létszámú, hatfős LMP-frakció összesen 220 millió forintnyi szerződést kötött 2018 májusa óta, csak kicsivel kevesebbet, mint a nagy lábon élő, de közel háromszor ekkora KDNP- és a 21 fős DK-frakció.