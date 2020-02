Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ebd5e4-3561-4f8b-9226-2eb90a24c486","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül.","shortLead":"Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül.","id":"20200218_A_kinai_autoipar_60_szazalekat_erinti_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ebd5e4-3561-4f8b-9226-2eb90a24c486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14bbb7-f173-43c4-b37d-8d9b1d50d5c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_A_kinai_autoipar_60_szazalekat_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 18. 08:16","title":"A kínai autóipar 60 százalékát érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos javaslatra is nemet mondtak.","shortLead":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos...","id":"20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e7a1d4-3a37-4eb0-9425-ff80849e6b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. február. 17. 18:54","title":"Orbán annyira zöld, hogy tavaly kirúgta az államtitkárt, aki a műanyag zacskók betiltásával kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznő nagyon szereti a szolgáltatót, és örül, hogy velük dolgozhat. ","shortLead":"A színésznő nagyon szereti a szolgáltatót, és örül, hogy velük dolgozhat. ","id":"20200218_A_Netflixszel_forgat_uj_filmet_Sophia_Loren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2841d24-6006-4015-9f60-b9aed4f22333","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_Netflixszel_forgat_uj_filmet_Sophia_Loren","timestamp":"2020. február. 18. 14:38","title":"A Netflixszel forgat új filmet Sophia Loren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","shortLead":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","id":"20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7697362-8d1f-4785-852e-d3ec0d55ca18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","timestamp":"2020. február. 18. 13:54","title":"833 szabálytalankodó teherautóst és buszsofőrt csíptek el a rendőrök egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen hanghatásokkal történik az ébresztés – erősítették meg ausztrál kutatók. ","shortLead":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen...","id":"202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cb622-858e-4ca4-bbee-181a41170ac4","keywords":null,"link":"/360/202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","timestamp":"2020. február. 17. 16:00","title":"Önnél mi szólal meg reggel ébresztőként? Lehet, hogy nem annak kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund előnyből várhatja a visszavágót.\r

","shortLead":"Az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund előnyből várhatja a visszavágót.\r

","id":"20200218_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50028001-61d6-4348-a398-2fba47dc7ca0","keywords":null,"link":"/sport/20200218_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 18. 23:18","title":"Bajnokok Ligája: a Liverpool és a PSG is kikapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]