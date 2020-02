Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4941c7a9-0abf-4381-aaef-5bd2cc65a885","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Földcsuszamlást hozott a választás Írországban, ahol potenciális kormányzati tényezővé vált a katolikus, nacionalista Sinn Féin, amely valaha az IRA terrorszervezet politikai szárnya volt. A szavazóknak a lakhatás jobban számított, mint a múlt sebei. ","shortLead":"Földcsuszamlást hozott a választás Írországban, ahol potenciális kormányzati tényezővé vált a katolikus, nacionalista...","id":"20200219_Harmas_kotes_Ir_parteroviszonyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4941c7a9-0abf-4381-aaef-5bd2cc65a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acef9662-9f94-4164-ba45-ecbd9880da4f","keywords":null,"link":"/360/20200219_Harmas_kotes_Ir_parteroviszonyok","timestamp":"2020. február. 19. 19:00","title":"A fiatalok szavazatai vetettek véget a kétpártrendszernek Írországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","shortLead":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","id":"20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec722b-c029-49f6-908d-81b54b43f064","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","timestamp":"2020. február. 19. 06:41","title":"Sportkombi a javából: 530 lóerős lett az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt két játszmában múlta felül a kazah Alekszander Bublik.","shortLead":"A magyar teniszezőt két játszmában múlta felül a kazah Alekszander Bublik.","id":"20200218_fucsovics_marton_alekszander_bublik_tenisz_marseille","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06baf526-1417-48d6-b77e-99ecb75ca958","keywords":null,"link":"/sport/20200218_fucsovics_marton_alekszander_bublik_tenisz_marseille","timestamp":"2020. február. 18. 09:22","title":"Első meccsén kikapott Fucsovics Marseille-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","shortLead":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","id":"20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d0d33-50c5-431c-99e0-16b93e8f3360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","timestamp":"2020. február. 19. 10:55","title":"Manapság egy ilyen VW kisbusz 31 millió forintot ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","id":"20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98443971-8132-45e7-99e6-b0a3cb6c6f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","timestamp":"2020. február. 19. 10:33","title":"Videóra vették, ahogyan felnyitják Anhefenhonszu 3000 éves koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942dc95-61c9-4159-97c3-c781fad7df42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Plútó 76 évig volt bolygó, de aztán lefokozták.","shortLead":"A Plútó 76 évig volt bolygó, de aztán lefokozták.","id":"20200218_Ma_90_eve_fedeztek_fel_a_bolygot_amit_aztan_kirugtak_ebbol_a_klubbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9942dc95-61c9-4159-97c3-c781fad7df42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df16b76b-b551-43b8-ae64-1d39c54993a4","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ma_90_eve_fedeztek_fel_a_bolygot_amit_aztan_kirugtak_ebbol_a_klubbol","timestamp":"2020. február. 18. 14:20","title":"Ma 90 éve fedezték fel a bolygót, amit aztán kirúgtak ebből a klubból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]