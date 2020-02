Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt egykori politikust. ","shortLead":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt...","id":"20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c096-8d20-40fd-bb74-d1b09a88eb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","timestamp":"2020. február. 18. 21:59","title":"Trump kiengedte a börtönből Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz fordult, a testület pedig neki adott igazat. A következmény a Google-t is érinti, de annál is jobban a kritikát megfogalmazó felhasználót.","shortLead":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz...","id":"20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fb5cc-2e76-4d36-bb75-c507af00e827","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","timestamp":"2020. február. 19. 11:03","title":"Rossz értékelést írt a fogorvosról, a Google-nek ki kell adnia az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évben közel kétmilliárd forintot visz el az új stadion.","shortLead":"Egy évben közel kétmilliárd forintot visz el az új stadion.","id":"20200219_187_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Puskas_Arena_uzemeltetesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08ce98-26a0-4abd-b320-29da18c20a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_187_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Puskas_Arena_uzemeltetesere","timestamp":"2020. február. 19. 08:10","title":"1,87 milliárd forintot ad a kormány a Puskás Aréna üzemeltetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","id":"20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545e239-9b2d-45f4-90ad-d57c24b2f9aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","timestamp":"2020. február. 18. 21:12","title":"Átlagosan 10,88 perc alatt érnek ki a mentők a sürgős esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több mehet propagandára.","shortLead":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több...","id":"20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f635a98-8d7e-42d9-800f-fa9635defdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","timestamp":"2020. február. 20. 16:13","title":"Még többet szánnak propagandára: 150 milliárd mehet kormányzati kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","shortLead":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","id":"20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a0328-f010-4047-afb9-fbfd41e24e59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","timestamp":"2020. február. 19. 07:35","title":"Közzétette a brit kormány, milyen feltételekkel vállalhatnak munkát külföldiek 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943792b-6365-42b6-9c46-d6a6e7cf13c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebesültek száma eléri a kilencvenet és két halottja is van a kanadai autópályán történt balesetsorozatnak.","shortLead":"A sebesültek száma eléri a kilencvenet és két halottja is van a kanadai autópályán történt balesetsorozatnak.","id":"20200220_Kozel_200_auto_ment_egymasnak_egy_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7943792b-6365-42b6-9c46-d6a6e7cf13c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda6fd6b-8729-47ac-93b0-5da52a499cf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_Kozel_200_auto_ment_egymasnak_egy_balesetben","timestamp":"2020. február. 20. 09:49","title":"Közel 200 autó ment egymásnak egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szokatlanul meleg óceánvíz miatt csaknem félmillió étikagyló \"főtt meg élve\" Új-Zéland partjainál. A kutatók szerint a jelenség a klímaváltozással állhat összefüggésben.","shortLead":"A szokatlanul meleg óceánvíz miatt csaknem félmillió étikagyló \"főtt meg élve\" Új-Zéland partjainál. A kutatók szerint...","id":"20200220_uj_zeland_auckland_etikagylo_kagylopusztulas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0489f2b-c3e2-42e2-b2f4-b52729522e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_uj_zeland_auckland_etikagylo_kagylopusztulas_video","timestamp":"2020. február. 20. 08:03","title":"\"Élve megfőtt\" félmillió kagyló Új-Zéland partjainál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]