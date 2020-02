Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség szerint Cornstein marad.","shortLead":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség...","id":"20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c92b5b8-fc83-467f-ab63-d12de3644d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. február. 19. 20:40","title":"Cornstein nem tervezi, hogy távozna Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c75c9d9-132a-4f6e-8eac-fcd33af67f99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A környezetvédelem hatásos eszköze lehet a pszichedelikumok terápiás használata. Ez az elsőre igencsak meghökkentő állítás olvasható ki a londoni Imperial College nemrég alapított pszichedelikus kutatóközpontja munkatársainak közleményéből. ","shortLead":"A környezetvédelem hatásos eszköze lehet a pszichedelikumok terápiás használata. Ez az elsőre igencsak meghökkentő...","id":"202008_pszichedelikumokkal_akornyezetert_a_termeszet_lagy_olen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c75c9d9-132a-4f6e-8eac-fcd33af67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad105fb0-42aa-4dae-89d6-615a26d4b8bb","keywords":null,"link":"/360/202008_pszichedelikumokkal_akornyezetert_a_termeszet_lagy_olen","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Érdekes hatást vált ki az LSD, ha a természet lágy ölén használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50662987-50a9-4d87-9632-13cb2299651f","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Az új Nemzeti alaptantervvel határozott ideológiát és központilag meghatározott nemzeti önképet akar közvetíteni a kormány – állítja az akadémiai kutató. Valuch Tibor szerint ha egy ország vezetése tudatosan kifordítja a szavak jelentését és megkerüli a törvényeket, azzal abnormális mintát nyújt az egész társadalomnak.","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervvel határozott ideológiát és központilag meghatározott nemzeti önképet akar közvetíteni...","id":"20200220_Valuch_Tibor_Kozombossegre_nevelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50662987-50a9-4d87-9632-13cb2299651f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa62a7a-8185-4995-bdf0-c5e9a325608b","keywords":null,"link":"/360/20200220_Valuch_Tibor_Kozombossegre_nevelnek","timestamp":"2020. február. 20. 13:00","title":"Horthy, Kádár, Orbán – \"Az abnormális lett normális\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak álma: Selyemút az Északi-tengeren.","shortLead":"A kínaiak álma: Selyemút az Északi-tengeren.","id":"20200220_Egy_sarkkori_norveg_kikoto_lehet_az_uj_Szingapur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6a09c-9eff-404b-829c-0a9f410003f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Egy_sarkkori_norveg_kikoto_lehet_az_uj_Szingapur","timestamp":"2020. február. 20. 14:44","title":"Egy sarkköri norvég kikötő lehet az új Szingapúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni vállalkozók száma.","shortLead":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni...","id":"20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4805b-9f54-4c0a-bc9c-94a8f23d6d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","timestamp":"2020. február. 19. 17:20","title":"Már több az egyéni vállalkozó, mint a cég Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136d3073-fb95-4e1b-89ef-91b3a6b88aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az erdőt használja hangstúdiónak legújabb zenei anyagában a Dés András ütőhangszeres vezette András Dés Rangers. ","shortLead":"Az erdőt használja hangstúdiónak legújabb zenei anyagában a Dés András ütőhangszeres vezette András Dés Rangers. ","id":"202008_lemezbemutato__erdokerulok_andras_des_rangers_einschliesslich","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136d3073-fb95-4e1b-89ef-91b3a6b88aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d768487-4d83-4635-8c99-21501fcbea52","keywords":null,"link":"/360/202008_lemezbemutato__erdokerulok_andras_des_rangers_einschliesslich","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Sajátos erdőkerülők: jazzt játszanak a természet hangszerein ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt mondták ki bűnösnek.\r

\r

","shortLead":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és...","id":"20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbe678d-b687-4c46-8d66-9b26093e9479","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","timestamp":"2020. február. 20. 21:55","title":"Több mint három év börtönt kapott Trump volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután átvilágították a sportért felelős városi tulajdonú céget. Az ügyben feljelentést tettek.","shortLead":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután...","id":"20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b724ba-586f-4827-98ff-00105fa3e83e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","timestamp":"2020. február. 21. 12:27","title":"Adatok és merevlemezek tűntek el a Vári Attila vezette cégnél a pécsi önkormányzat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]