[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","shortLead":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","id":"20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09c87ab-c686-48cd-8f36-97e28a278e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","timestamp":"2020. február. 21. 19:10","title":"Vészjelzést kell adniuk az orosz buszsofőröknek, ha kínait látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is igénybe vehetnének. Így a szombathelyi albérleteknél majdnem felével olcsóbban lehetne bérelni lakást a városban az önkormányzaton keresztül. Az előterjesztést még a közgyűlésnek is el kell fogadnia.","shortLead":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is...","id":"20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c9b08-617d-433d-add3-011b6f93e98d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 21. 19:56","title":"Közösségi lakásokkal segítenék a rászorulókat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","id":"20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ec974-7cfa-43b3-b8db-acea07c3e274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","timestamp":"2020. február. 21. 16:55","title":"Megrohanták az újságírók Orbánt az uniós csúcs sajtótermében – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérjealapú gyógyszerek sejtbe juttatására dolgoztak ki új megoldást szegedi kutatók. Az új eljárással a sejten belülre lehetne gyógyszert juttatni.","shortLead":"Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérjealapú gyógyszerek sejtbe juttatására...","id":"20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db30a2-cc30-4ee8-84fb-13885e75878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","timestamp":"2020. február. 20. 17:38","title":"Rákos megbetegedések kezelésére dolgoztak ki új módszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schilling Árpádnak üzent Demeter Szilárd a Mandiner konferenciájáról, szerinte egy székely nem lehet náci.","shortLead":"Schilling Árpádnak üzent Demeter Szilárd a Mandiner konferenciájáról, szerinte egy székely nem lehet náci.","id":"20200221_Demeter_Szekely_vagyok_es_a_szekelyek_sem_nem_nacik_sem_nem_kommunistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6951099d-c9f4-4424-a4fe-2e73ce985453","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Demeter_Szekely_vagyok_es_a_szekelyek_sem_nem_nacik_sem_nem_kommunistak","timestamp":"2020. február. 21. 07:24","title":"Demeter: Székely vagyok, és a székelyek sem nem nácik, sem nem kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők vették meg tőlük. ","shortLead":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők...","id":"202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795f1f0f-43e0-4919-bf64-74d3f3234bd0","keywords":null,"link":"/360/202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","timestamp":"2020. február. 21. 10:00","title":"Eladta egyik közös ingatlancégét a Garancsi-Hernádi-Csányi hármas ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207973e0-2376-4f83-8a18-7b010a55cb91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvani Józsefet milliárdos vállalkozó, Prisztás József megölése miatt ítélték el 15 évre, múlt héten viszont a bíróság első fokon felmentette a korábbi vádak alól.","shortLead":"Hatvani Józsefet milliárdos vállalkozó, Prisztás József megölése miatt ítélték el 15 évre, múlt héten viszont a bíróság...","id":"20200221_Portik_testore_artatlanul_ult_8_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207973e0-2376-4f83-8a18-7b010a55cb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8e7839-1845-4e26-bd28-de907e776980","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Portik_testore_artatlanul_ult_8_evet","timestamp":"2020. február. 21. 21:46","title":"Portik volt testőre ártatlanul ült 8 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]