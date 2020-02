Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","shortLead":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","id":"20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f75963-eb8e-45ba-97e5-047308917d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. február. 22. 19:46","title":"Nem találná ki, mik az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5544e0a-6b58-4503-9c9c-8ab457846eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna oldal sokakat érintő kérdéskört tekintett át egy szakértővel.","shortLead":"Az Adózóna oldal sokakat érintő kérdéskört tekintett át egy szakértővel.","id":"20200222_Sokaknak_a_legnagyobb_kihivas_a_nyugdij_elott__igy_igazolhato_a_szolgalati_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5544e0a-6b58-4503-9c9c-8ab457846eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ec6d7-8705-4329-b6e6-e315b292211f","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Sokaknak_a_legnagyobb_kihivas_a_nyugdij_elott__igy_igazolhato_a_szolgalati_ido","timestamp":"2020. február. 22. 09:32","title":"Sokaknak a legnagyobb kihívás a nyugdíj előtt, hogyan igazolható a szolgálati idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja az Országos Bírósági Hivatal új elnöke. Elődje, Handó Tünde munkájáról nem mond véleményt, de határozott szándéka, hogy béke legyen a bíróságokon. Portréinterjú Senyei Györggyel.","shortLead":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja...","id":"202008_senyei_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b7ea5-d082-4c6b-8abb-28ac82bec9e8","keywords":null,"link":"/360/202008_senyei_gyorgy","timestamp":"2020. február. 21. 19:00","title":"Senyei György: \"A bíróságoknak a kritikával együtt kell élniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e81a78-767b-4dbf-8199-c2ad1fd3e29c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"Hol a legdrágább élni?\"- listát Svájc vezeti.\r

\r

","shortLead":"A \"Hol a legdrágább élni?\"- listát Svájc vezeti.\r

\r

","id":"20200222_Ezek_a_vilag_legdragabb_orszagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e81a78-767b-4dbf-8199-c2ad1fd3e29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e1557b-1c2a-4b20-89d8-f1d9a018745c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Ezek_a_vilag_legdragabb_orszagai","timestamp":"2020. február. 22. 18:21","title":"Ezek a világ legdrágább országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris energiától való függőségtől. Közben Oroszország mellett már Kína is egyre jobban növeli befolyását az európai energiapiacon. ","shortLead":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris...","id":"20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8647f-fee3-4495-845a-52d3eed859ec","keywords":null,"link":"/360/20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","timestamp":"2020. február. 23. 12:00","title":"Így ne függetlenedjünk az orosz atomtól: a fehérorosz példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb kilencvenhét ember esett áldozatul a koronavírus-járványnak Kínában, és 648 új fertőzöttet regisztráltak - számolt be a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.","shortLead":"Újabb kilencvenhét ember esett áldozatul a koronavírus-járványnak Kínában, és 648 új fertőzöttet regisztráltak...","id":"20200223_Koronavirus_mar_a_2500at_kozeliti_a_halottak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd92e6-a190-4011-bc0f-ecde36e283a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Koronavirus_mar_a_2500at_kozeliti_a_halottak_szama","timestamp":"2020. február. 23. 08:18","title":"Koronavírus: már a 2500-at közelíti a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","shortLead":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","id":"20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d5fc2-cc83-4f9b-a65e-31bba2b5d3b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","timestamp":"2020. február. 21. 17:56","title":"Oettinger szerint nem Paks miatt nevezték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és a Top Gun című film. Az Airbus fejlesztői azon dolgoznak, hogy a vállalat új gépe legalább ekkora hírnévre tegyen majd szert.","shortLead":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és...","id":"20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c85a02-5527-4b67-992f-2635c6957f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","timestamp":"2020. február. 22. 08:03","title":"Képek: ha tényleg ilyen lesz az Airbus új repülője, sokan fel akarnak majd ülni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]