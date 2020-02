Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a21bdae9-daf1-4405-942a-1c890cdbaa3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést azok kaphatják, akik hivatásuk gyakorlása mellett jelentős közéleti tevékenységet is kifejtenek.","shortLead":"Az elismerést azok kaphatják, akik hivatásuk gyakorlása mellett jelentős közéleti tevékenységet is kifejtenek.","id":"20200222_Szorenyi_Levente_kapta_az_Emberi_meltosagert_kituntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a21bdae9-daf1-4405-942a-1c890cdbaa3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6852ffb-9c3e-495f-9782-44d47153d914","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Szorenyi_Levente_kapta_az_Emberi_meltosagert_kituntetest","timestamp":"2020. február. 22. 14:25","title":"Szörényi Levente kapta az Emberi méltóságért kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon...","id":"20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082480f3-bca7-4edb-b114-cc1f454ecc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","timestamp":"2020. február. 23. 14:37","title":"Elrendelte a bíróság az emberöléssel gyanúsított pakisztáni letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek az \"elefántcsonttornyos\" költő remekművei. ","shortLead":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek...","id":"202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d381a-e9bf-4217-8918-5404a135d055","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","timestamp":"2020. február. 22. 16:30","title":"Együtt láthatók Babits Mihály „hevenyészett apróságai”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online pénztárgépek után.","shortLead":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online...","id":"20200224_etelautomata_nav_automata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cdadb-a87d-4bf4-8667-c3b01c532e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_etelautomata_nav_automata","timestamp":"2020. február. 24. 05:44","title":"Eltűnt az ételautomaták több, mint kétharmada, miután be kellett kötni őket a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója, a konzuli szolgálat azt javasolja, a turisták alaposan fontolják meg utazásaikat.","shortLead":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója...","id":"20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d82e5-47a8-4f77-b048-bb2d4f26e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","timestamp":"2020. február. 23. 16:30","title":"Kezd elszabadulni a koronavírus Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon (iPadjükön), egy új értesülése szerint a vállalat most igen nagyvonalú lépésre készül ezzel kapcsolatban. Igaz, nem jószántából.","shortLead":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon...","id":"20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1512-5c6d-4f4a-a80d-3e3a22a030b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","timestamp":"2020. február. 22. 15:03","title":"Örülhet, aki Gmailt használ, enyhítheti az Apple az iPhone-os szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben egy ember megsérült, torlódásra kell számítani.","shortLead":"A balesetben egy ember megsérült, torlódásra kell számítani.","id":"20200223_Auto_es_motoros_utkozott_az_M3as_bevezeto_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682cbdd2-f90b-4817-b1dc-fa08f592f999","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Auto_es_motoros_utkozott_az_M3as_bevezeto_szakaszan","timestamp":"2020. február. 23. 16:14","title":"Autó és motoros ütközött az M3-as bevezető szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Megelegeltek_a_hosszu_utazast_tulelocsomagot_osztottak_a_MateszalkaDebrecen_vonatjaraton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd0479-66cb-468e-aeb9-e380fb6b63aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Megelegeltek_a_hosszu_utazast_tulelocsomagot_osztottak_a_MateszalkaDebrecen_vonatjaraton","timestamp":"2020. február. 23. 17:40","title":"Megelégelték a hosszú utazást, túlélőcsomagot osztottak a Mátészalka-Debrecen vonatjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]