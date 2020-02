Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","shortLead":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","id":"20200224_szel_riasztas_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31064ab8-d664-4956-a709-12c7c4f86937","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_szel_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 24. 05:26","title":"Narancs riasztást adtak ki a szélvihar miatt, a vasúti menetrend is borul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","shortLead":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","id":"20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba062f1-16ac-4a6c-95e3-3b3584608ecb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","timestamp":"2020. február. 23. 09:47","title":"Lezuhant és meghalt Mike Hughes, a gőzrakétás fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során előfordulhatnak a szakember szerint.","shortLead":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során...","id":"20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb943-8982-454c-b142-c02b3435d44b","keywords":null,"link":"/elet/20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","timestamp":"2020. február. 24. 15:06","title":"Több szól a ketogén diéta ellen, mint mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e082f2-a3ae-4cb1-a957-9a3570657a9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni-török határtérségben történt a katasztrófa, több tucatnyi sérültről és legkevesebb kilenc halálos áldozatról lehet tudni.","shortLead":"Az iráni-török határtérségben történt a katasztrófa, több tucatnyi sérültről és legkevesebb kilenc halálos áldozatról...","id":"20200223_Ket_foldrenges_is_volt_Torokorszagban_nincs_hova_menekulni_a_hegyekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e082f2-a3ae-4cb1-a957-9a3570657a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea28053-6f2d-44a7-8e67-f47bf98b0b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Ket_foldrenges_is_volt_Torokorszagban_nincs_hova_menekulni_a_hegyekbol","timestamp":"2020. február. 23. 18:59","title":"Két földrengés volt Törökországban, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online pénztárgépek után.","shortLead":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online...","id":"20200224_etelautomata_nav_automata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cdadb-a87d-4bf4-8667-c3b01c532e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_etelautomata_nav_automata","timestamp":"2020. február. 24. 05:44","title":"Eltűnt az ételautomaták több, mint kétharmada, miután be kellett kötni őket a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"José Andrés alapítványának, a World Central Kitchennek a stábja főzött a Jokohama kikötőjében veszteglő Diamond Princess utasaira. ","shortLead":"José Andrés alapítványának, a World Central Kitchennek a stábja főzött a Jokohama kikötőjében veszteglő Diamond...","id":"20200224_A_koronaviruskarantenban_ragadt_hajoutasokat_Jose_Andres_topsef_segelycsapata_etette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe0b607-35e6-4079-8225-10d2c72b5642","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_koronaviruskarantenban_ragadt_hajoutasokat_Jose_Andres_topsef_segelycsapata_etette","timestamp":"2020. február. 24. 12:24","title":"A karanténban ragadt hajó utasait egy topséf segélycsapata etette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","shortLead":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","id":"20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c2cb0c-7714-4f7a-9e80-d5e1c99f43db","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","timestamp":"2020. február. 24. 08:38","title":"Levélben sürgetik az EP frakcióvezetői a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig hét ember halt bele Dél-Koreában a koronavírusba, a következő napokat tekinti a kormány kritikusnak.","shortLead":"Eddig hét ember halt bele Dél-Koreában a koronavírusba, a következő napokat tekinti a kormány kritikusnak.","id":"20200224_A_nyolcszazhoz_kozelit_a_koronavirusfertozott_koreaiak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3b70fe-7fe7-456f-b177-6b75fc445be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_nyolcszazhoz_kozelit_a_koronavirusfertozott_koreaiak_szama","timestamp":"2020. február. 24. 06:03","title":"A nyolcszázhoz közelít a koronavírus-fertőzött koreaiak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]