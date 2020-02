Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","shortLead":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","id":"20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4914019a-828f-47d8-9261-1083502937f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","timestamp":"2020. február. 23. 16:25","title":"Még több Mercedest hívhatnak vissza a dízelbotrány miatt, hatalmas büntetésre számíthat a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő neandervölgyi emberek is \"halotti szertartással\" búcsúztathatták halottjaikat.","shortLead":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő...","id":"20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615136f2-34f2-4908-a74c-f58342b0d7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","timestamp":"2020. február. 23. 10:03","title":"Különös dologra bukkantak 70 000 éves neandervölgyi emberek sírja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da24ab-7453-4038-af82-1f50404f7df4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Koronavirus_meghalt_a_harmadik_fertozott_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18da24ab-7453-4038-af82-1f50404f7df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbccf4-3de7-484d-bb94-838e499db934","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Koronavirus_meghalt_a_harmadik_fertozott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 23. 18:00","title":"Koronavírus: meghalt a harmadik fertőzött Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója, a konzuli szolgálat azt javasolja, a turisták alaposan fontolják meg utazásaikat.","shortLead":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója...","id":"20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d82e5-47a8-4f77-b048-bb2d4f26e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","timestamp":"2020. február. 23. 16:30","title":"Kezd elszabadulni a koronavírus Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben egy ember megsérült, torlódásra kell számítani.","shortLead":"A balesetben egy ember megsérült, torlódásra kell számítani.","id":"20200223_Auto_es_motoros_utkozott_az_M3as_bevezeto_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682cbdd2-f90b-4817-b1dc-fa08f592f999","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Auto_es_motoros_utkozott_az_M3as_bevezeto_szakaszan","timestamp":"2020. február. 23. 16:14","title":"Autó és motoros ütközött az M3-as bevezető szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és a Top Gun című film. Az Airbus fejlesztői azon dolgoznak, hogy a vállalat új gépe legalább ekkora hírnévre tegyen majd szert.","shortLead":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és...","id":"20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c85a02-5527-4b67-992f-2635c6957f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","timestamp":"2020. február. 22. 08:03","title":"Képek: ha tényleg ilyen lesz az Airbus új repülője, sokan fel akarnak majd ülni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","shortLead":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","id":"20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a08f93-6fda-4ce7-a169-af239f14fc5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","timestamp":"2020. február. 23. 17:34","title":"Elon Musk 250 millió dollárt tol űrcégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több gyerek császárral jön világra.","shortLead":"Egyre több gyerek császárral jön világra.","id":"20200221_Budapesten_harom_korhazban_minden_masodik_gyerek_csaszarral_szuletik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83057354-6894-4cef-92f8-eb60da5d0607","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Budapesten_harom_korhazban_minden_masodik_gyerek_csaszarral_szuletik","timestamp":"2020. február. 21. 21:09","title":"Budapesten három kórházban minden második gyerek császárral születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]