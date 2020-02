Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál - jelentette be a külügyi államtitkár. Az itthon karanténba helyezett diákok tünetmentesek. Olaszországban a helyzet egyre romlik, a halálos áldozatok száma nő. ","shortLead":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar...","id":"20200224_Koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb4ab5-02c8-495d-a1fc-36e2879e5923","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus","timestamp":"2020. február. 24. 11:20","title":"Koronavírus: már magyar fertőzött is van - percről percre tudósítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen képzelőerejükkel. Olyan karakterek születtek így, amelyek generációk gyerekkorát határozták meg.","shortLead":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen...","id":"20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91be037-8a66-4e77-9947-118aa02dfa8f","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","timestamp":"2020. február. 24. 20:00","title":"Süsü, Pom Pom, Bagaméri: Csukás Istvánnak egy egész univerzumot köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket terjesztenek a betegséggel kapcsolatban. A WHO szerint ezek az állítások egyszerűen nem igazak.","shortLead":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket...","id":"20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbcf069-4bd3-4d5c-bf94-f8848ec6815f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","timestamp":"2020. február. 24. 19:14","title":"Annyi sületlenség terjed a koronavírusról, hogy a WHO nem győzi cáfolni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag a viselőjére jellemző, és a telefon arcazonosítóját is lehessen kezelni vele.","shortLead":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag...","id":"20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c09bad-edf5-4cc4-9e66-06933e9cb2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","timestamp":"2020. február. 24. 10:03","title":"Kitalált egy arcmaszkot, ami még az arcazonosításnál is használható (lenne)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","shortLead":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","id":"20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687df1c3-b9cd-4d76-9fbe-bf714f40eac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","timestamp":"2020. február. 25. 08:41","title":"Gyermekei szeme láttára alázta meg élettársát egy többszörös visszaeső férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2806b3e9-db25-4009-896a-efd6868749af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háztartási gépekre szakosodott vállalkozásnál a szerelők 12 ezer forintos óradíjért dolgoznak, de a cég nem alkalmaz akárkit.","shortLead":"A háztartási gépekre szakosodott vállalkozásnál a szerelők 12 ezer forintos óradíjért dolgoznak, de a cég nem alkalmaz...","id":"202008_mesterfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2806b3e9-db25-4009-896a-efd6868749af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140ac75d-1e69-4ea9-9bfc-8d83a3597b0e","keywords":null,"link":"/360/202008_mesterfogas","timestamp":"2020. február. 24. 10:00","title":"Ezek az amerikai szakik egy órán belül érkeznek, ha meg kell javítani valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","shortLead":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","id":"20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a64bbb-2755-44e5-8007-9078fe0c1746","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","timestamp":"2020. február. 23. 15:45","title":"Elhagyhatták a karantént, jól vannak a Vuhanból hazatért németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]