[{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","shortLead":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","id":"20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698f12f5-8335-490c-a069-6cca7586462b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","timestamp":"2020. február. 25. 11:19","title":"Elpusztult a tűzvészben az ausztrál erdők ötöde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok karanténban vannak, indul a myhvg. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok...","id":"20200224_Radar360este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f39d7d3-ac3b-4673-b9e5-670222c34f45","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360este","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"Radar360: Szintet lépett a hazai koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","shortLead":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","id":"20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c2cb0c-7714-4f7a-9e80-d5e1c99f43db","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","timestamp":"2020. február. 24. 08:38","title":"Levélben sürgetik az EP frakcióvezetői a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok miatt.","shortLead":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok...","id":"20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f6301c-c0c9-4db4-84ee-633bc89444f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","timestamp":"2020. február. 24. 19:04","title":"Tüntetést szerveznek a fóti gyermekotthonban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.","shortLead":"A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.","id":"20200224_Eszeveszett_tempoban_leltaroznak_a_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c841ba8-9469-47b0-863e-ade3af24b1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Eszeveszett_tempoban_leltaroznak_a_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2020. február. 24. 10:53","title":"Eszeveszett tempóban leltároznak a Természettudományi Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki sem sérült meg.","id":"20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acb5ee9-d7d8-474d-8bcd-68de690a3273","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","timestamp":"2020. február. 25. 09:06","title":"Kigyulladt egy busz az M3-ason, lezárták a bevezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724a8df2-0791-45e8-b93a-f201ee6bbf1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 200 tiltakozó rendőrt függesztettek fel.","shortLead":"Eddig 200 tiltakozó rendőrt függesztettek fel.","id":"20200225_brazilia_rendorok_sztrajk_gyilkossagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724a8df2-0791-45e8-b93a-f201ee6bbf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67de73e7-afb7-427a-aaca-a4d0323493f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_brazilia_rendorok_sztrajk_gyilkossagok","timestamp":"2020. február. 25. 10:25","title":"Brazíliai rendőrsztrájk: öt nap alatt 147 embert öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]