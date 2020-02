Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket. A betegség terjedéséről minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket...","id":"20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f6cc06-124e-4de3-a6bc-247be5ad11e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 25. 09:00","title":"Menczer: Nem kizárható, hogy Magyarországon is megjelenik a koronavírus – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszaporodtak azok a termékek az Amazonon, amelyekről az eladók azt állítják, képesek végezni a koronavírussal, ezért a cég úgy döntött, ideje közbelépni.","shortLead":"Megszaporodtak azok a termékek az Amazonon, amelyekről az eladók azt állítják, képesek végezni a koronavírussal, ezért...","id":"20200225_amazon_koronavirus_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a7d08c-f734-486f-aa85-788355713aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_amazon_koronavirus_atveres","timestamp":"2020. február. 25. 13:03","title":"Koronavírus: Lecsapott az Amazon, törölte a megtévesztő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utasbiztosítás nem terjed ki arra, ha úgy dönt, mégsem utazik. ","shortLead":"Az utasbiztosítás nem terjed ki arra, ha úgy dönt, mégsem utazik. ","id":"20200224_Elbukja_az_arat_ha_lemondja_az_olasz_utat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be6cc43-2732-4ff2-a760-87461e21ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Elbukja_az_arat_ha_lemondja_az_olasz_utat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 24. 17:39","title":"Elbukja az árát, ha lemondja az olasz utat a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","shortLead":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","id":"20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6530fb-cfd4-4a57-a480-adbe54a0d7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","timestamp":"2020. február. 26. 15:37","title":"Leisztinger Tamás lehet a befutó egy, a Fidesz számára fontos üzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról.","shortLead":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar...","id":"20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5260f6e2-df04-44b4-b412-eb02469f740a","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","timestamp":"2020. február. 25. 06:18","title":"Bevásárolná magát a magyar állam a Rail Cargo Hungariába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen képzelőerejükkel. Olyan karakterek születtek így, amelyek generációk gyerekkorát határozták meg.","shortLead":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen...","id":"20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91be037-8a66-4e77-9947-118aa02dfa8f","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","timestamp":"2020. február. 24. 20:00","title":"Süsü, Pom Pom, Bagaméri: Csukás Istvánnak egy egész univerzumot köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig látni a rovaroktól.","shortLead":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig...","id":"20200224_saskajaras_saskak_kenya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfd65ba-d956-43b9-87c2-99b6bdca7a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_saskajaras_saskak_kenya","timestamp":"2020. február. 24. 18:36","title":"Új videók jöttek a sáskák borította Kenyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]