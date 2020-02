Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát.","shortLead":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai...","id":"20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda9214-534e-4a50-8a8e-db89bfc259e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","timestamp":"2020. február. 26. 08:21","title":"1,6 milliárdot adott a kormány egy mini kosárlabdatorna budapesti rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi nagysága, kalandos élete miatt is érdekes személyiség. Igazi reneszánsz ember, akinek tetteiről legendák szólnak. Miért mondják, hogy nem csak orvoskutatóként, hanem magánemberként is karizmatikus személyiség volt?\r

","shortLead":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi...","id":"20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24842e-161c-4982-9a4f-de3f0b07a540","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Négyszer nősült, sportembernek is fantasztikus volt – így élt legendás Nobel-díjasunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint a Katonát, a Radnótit, az Örkényt, a Trafót és a Szabad Tér Színházat finanszírozná kizárólag a főváros – vagyis ennél nem engedne állami beleszólást a vezetésbe. A Szabad Tér miatt viszont minden borulhat: Gulyás Gergely közölte, ha a Közgyűlés nem az eddigi vezetőt, Bán Teodórát támogatja szerdán, a kormány felfüggeszti a tárgyalást és nem száll be a fővárosi színházak finanszírozásába. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint a Katonát, a Radnótit, az Örkényt, a Trafót és a Szabad Tér...","id":"20200225_karacsony_gergely_fopolgarmester_katona_jozsef_szinhaz_orkeny_radnoti_trafo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d8f656-615e-4df6-9f71-01bdf0af9be3","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_karacsony_gergely_fopolgarmester_katona_jozsef_szinhaz_orkeny_radnoti_trafo","timestamp":"2020. február. 25. 12:09","title":"Öt színházat venne át Karácsony, a kormány mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy mobilokra.","shortLead":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy...","id":"20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed9bbf1-5b4d-4ded-b2d7-d7dd3815be2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","timestamp":"2020. február. 26. 09:08","title":"Adatszivárgás is történt, amikor a Samsung kiküldte a furcsa értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az író a HVG-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem Agyarországban élek, ahol még a székletet is kétfelé vágják, és felpántlikázzák ilyen- vagy olyanpárti szalaggal”. A teljes beszélgetés a csütörtöki HVG hetilapban található.","shortLead":"Az író a HVG-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem Agyarországban élek, ahol még a székletet is kétfelé...","id":"20200226_Lackfi_Janos_Evek_ota_emigraltam_szerencsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf262c3d-5fa6-40d8-bf8b-72946111067b","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Lackfi_Janos_Evek_ota_emigraltam_szerencsere","timestamp":"2020. február. 26. 13:51","title":"Lackfi János: Évek óta emigráltam szerencsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette pedig még négy szerző vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen. ","shortLead":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette...","id":"20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4f574-9773-4802-b4d9-0792b3004e0b","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","timestamp":"2020. február. 25. 11:41","title":"Irodalmi Nagydíjat kap Kovács András Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","shortLead":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","id":"20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9634e35-5f3a-4ff3-a036-4eb698f9c5ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","timestamp":"2020. február. 26. 13:41","title":"A világ 30 legrosszabb levegőjű városa közül 21 indiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]