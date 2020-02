Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Gáborné M. Mária a büntetőügyének az egyik tanújához ment hozzá, aki a 2000-es években sztárvállalkozó volt.","shortLead":"Sz. Gáborné M. Mária a büntetőügyének az egyik tanújához ment hozzá, aki a 2000-es években sztárvállalkozó volt.","id":"20200227_Ismet_ferjhez_ment_a_csengeri_orokosno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd318f2-661e-44ae-8ad0-94e361df1e05","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Ismet_ferjhez_ment_a_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. február. 27. 15:17","title":"Ismét férjhez ment a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","id":"20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2ea7f-0a67-4f9b-b432-04505c7cd025","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Szinte eltűnt a munkanélküliség, csak a fiatalok vannak bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is. \r

\r

","shortLead":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is...","id":"20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7d99d-d9a9-4e90-82d4-e8ee419ca223","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. február. 26. 06:00","title":"Eltűnt egy 12 éves lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Dékány Gyula valamivel több mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és az Alzheimer-kór elleni szer felfedezéséért különböző országokban folytatnak. A milliárdos üzlet megvalósulni látszik, a pénzügyi haszon azonban nem Magyarországé lesz.","shortLead":"Dékány Gyula valamivel több mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és...","id":"20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb9441a-c2ca-4d59-936d-b36a1cff1f44","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","timestamp":"2020. február. 26. 06:30","title":"Magyarok készítik, csecsemők kapják először az Alzheimer-kór elleni biomolekulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80003b0f-98e3-4331-8c2d-8b7456bd296c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.","shortLead":"Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.","id":"20200226_EszakMacedoniaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80003b0f-98e3-4331-8c2d-8b7456bd296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2247127b-2fa5-40b0-a750-c1fe520c0bd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_EszakMacedoniaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 19:58","title":"Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","shortLead":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","id":"20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d437c8c6-e2dc-4fc6-8f0c-2104f2a1d6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","timestamp":"2020. február. 26. 10:46","title":"Lemondott a Disney vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórájából már több verzió is megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérszolgáltatások ne bővülnének vagy okosodnának tovább.","shortLead":"Az Apple okosórájából már több verzió is megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérszolgáltatások ne bővülnének...","id":"20200226_apple_watch_okosora_eletmentes_ekg_meres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00fce6-ccca-4920-a120-eb77afa132f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_apple_watch_okosora_eletmentes_ekg_meres","timestamp":"2020. február. 26. 20:15","title":"Még több életet mentene meg az Apple a Watch okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e048b8d-92b3-4323-aab4-3b978a666b58","c_author":"HVG","category":"360","description":"A médiának alapvető szerepe van abban, hogy egy (potenciális) világjárvány kapcsán gyorsabban terjed a félelem, mint maga a vírus – figyelmeztet a Cardiffi Egyetem médiaiskolájának professzora, Karin Wahl-Jorgensen. ","shortLead":"A médiának alapvető szerepe van abban, hogy egy (potenciális) világjárvány kapcsán gyorsabban terjed a félelem, mint...","id":"202009_koronavirus_es_mediapanik_hangulatkeltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e048b8d-92b3-4323-aab4-3b978a666b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3039d-da48-4f74-ab4c-fd8c712e6de1","keywords":null,"link":"/360/202009_koronavirus_es_mediapanik_hangulatkeltok","timestamp":"2020. február. 27. 14:00","title":"Nagyon tart a koronavírustól? Nem lehet, hogy túl sok újságot olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]