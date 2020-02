Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","shortLead":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","id":"20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202d706-b9be-4050-aa46-d62ee8b03688","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","timestamp":"2020. február. 26. 06:45","title":"Feldarabolt állati tetemeket találtak a Tolna megyei Gyönknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","shortLead":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","id":"20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc2c4e-644a-4454-9c5e-600218490f33","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 20:06","title":"Elmaradhat a brazil Trump magyarországi útja a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pelagis Obszervatórium számításai szerint közel három hónap alatt több száz delfin pusztult el a francia partoknál. A tetemeken halászhálók okozta sérülések láthatók.","shortLead":"A Pelagis Obszervatórium számításai szerint közel három hónap alatt több száz delfin pusztult el a francia partoknál...","id":"20200226_delfintetem_francia_partok_halaszok_halaszhalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6628aca9-df81-4599-a3e8-afcd77f95d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_delfintetem_francia_partok_halaszok_halaszhalo","timestamp":"2020. február. 26. 19:03","title":"670 delfintetemet mosott partra a víz, a halászokat okolják a történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orvvadászok ötven állatot öltek meg, ha ez így folytatódik, két-három év múlva nem lesz orrszarvú az országban. ","shortLead":"Orvvadászok ötven állatot öltek meg, ha ez így folytatódik, két-három év múlva nem lesz orrszarvú az országban. ","id":"20200225_Tiz_honap_alatt_megoltek_a_botswanai_orrszarvuak_tizedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d7f489-7e1d-416f-acee-ec829edaf20e","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Tiz_honap_alatt_megoltek_a_botswanai_orrszarvuak_tizedet","timestamp":"2020. február. 25. 21:45","title":"Tíz hónap alatt megölték a botswanai orrszarvúak tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt észlelték, egy másikkal folytatták a vizsgálatokat.","shortLead":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt...","id":"20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6353f6a5-d4f5-40c8-ae19-752e1ec9cf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","timestamp":"2020. február. 26. 21:49","title":"Debreceni repülőtér: rossz volt az egyik lázmérőjük, de mindenkit megvizsgáltak egy másikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos eset is volt: az iskola több diákját ezúttal lopáson érték a helyi nagyáruházban – tudta meg a hvg.hu. Bár a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó iskoláról van szó, Benkő tárcája érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, így arra sem, valóban nagyobb értékű alkoholt és óvszert loptak-e az ország egyetlen katonai iskolájának növendékei, akiket azonnal kicsaptak. Az ügyből rendőrségi eljárás lett, közben a kormány az iskolaigazgatót dicséri és további honvéd középiskolák nyitását tervezi.","shortLead":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos...","id":"20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e924b57-7a0f-4460-a2e6-7b1ccd1b9a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","timestamp":"2020. február. 27. 12:25","title":"Áruházi lopás miatt szégyenkezhet a kormány \"jövő katonáit\" képező iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A címet egyszerre tizenkét művész viselheti, Jordán Tamást a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére választották.","shortLead":"A címet egyszerre tizenkét művész viselheti, Jordán Tamást a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére választották.","id":"20200225_jordan_tamas_nemzet_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccbfef-4b99-4e34-bd3f-18b59cceaa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_jordan_tamas_nemzet_szinesze","timestamp":"2020. február. 25. 16:39","title":"A nemzet színészévé választották Jordán Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]