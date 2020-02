Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","shortLead":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","id":"20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c44819-1e2e-4936-92e0-2f33eb43814d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","timestamp":"2020. február. 26. 16:16","title":"A vizsgáztató és a buszsofőr is a bíróság elé állhat a tótkomlósi tömegszerecsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","shortLead":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","id":"20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6530fb-cfd4-4a57-a480-adbe54a0d7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","timestamp":"2020. február. 26. 15:37","title":"Leisztinger Tamás lehet a befutó egy, a Fidesz számára fontos üzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője rács mögött, felborult mentőautó Budapesten. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője...","id":"20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3df28-f0d8-4c85-9744-0467506a111d","keywords":null,"link":"/360/20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","timestamp":"2020. február. 27. 17:30","title":"Radar360: Karácsonyt zsarolhatták, jönnek a konténerbörtönök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcfc5f9-38aa-4618-8778-fc1208df1328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola felvette a kapcsolatot a népegészségügyi szolgálattal.","shortLead":"Az iskola felvette a kapcsolatot a népegészségügyi szolgálattal.","id":"20200227_180_gyerek_fertozodhetett_meg_calicivirussal_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcfc5f9-38aa-4618-8778-fc1208df1328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5374cc5d-9e99-4249-89d6-5e0cf754b627","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_180_gyerek_fertozodhetett_meg_calicivirussal_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. február. 27. 20:41","title":"180 gyerek fertőződhetett meg calicivírussal Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes megjelenéséről.","shortLead":"Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes megjelenéséről.","id":"20200226_apple_iphone_filmek_rosszfiuk_rian_johnson_torbe_ejtve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bc0d1f-5bdb-4e4e-980c-ca9695579115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_apple_iphone_filmek_rosszfiuk_rian_johnson_torbe_ejtve","timestamp":"2020. február. 26. 15:03","title":"Nem kerülhet rosszfiúk kezébe az iPhone a filmekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus vezetőedzője szerint lassúak voltak, nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelüket, a Real Madrid trénere pedig, bár elégedett volt csapata játékával, nem tud örülni.","shortLead":"A Juventus vezetőedzője szerint lassúak voltak, nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelüket, a Real Madrid trénere...","id":"20200227_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87728aab-9d2c-4635-989b-0650c3f6d093","keywords":null,"link":"/sport/20200227_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 27. 14:09","title":"Sarri: Ez kevés! Zidane: Nem ezt érdemeltük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestnek fájna az iparűzési adó csökkentése, azonban ettől nem áll el a kormány. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén annyit sikerült elérni, közös munkacsoportban nézik át a főváros és a kerületek adóbevételeit, és szükség esetén azt módosítják. Az előző ülés után Gulyás Gergely miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester közösen állt ki, most viszont külön nyilatkozott a két fél. Ráadásul a kormány részéről nem is a miniszter, hanem a fővárosért felelős államtitkár. ","shortLead":"Budapestnek fájna az iparűzési adó csökkentése, azonban ettől nem áll el a kormány. A Fővárosi Közfejlesztések...","id":"20200227_Karacsony_furjes_szinhaz_lanchid_iparuzesi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c9aa9-cf56-4827-95a0-927892c4eab2","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Karacsony_furjes_szinhaz_lanchid_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. február. 27. 18:43","title":"Karácsony a kormányzati egyeztetés után: A legfontosabb kérdésben nincs áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]