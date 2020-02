Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","shortLead":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","id":"20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0ef197-9924-4366-a640-f157f1393fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","timestamp":"2020. február. 28. 08:59","title":"Egy terelőjelzés reménytelen élete egy percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"31 gyógyszerről állapították meg, hogy jelölt lehet a Covid-19 fertőzés kezelésére és megelőzésére.","shortLead":"31 gyógyszerről állapították meg, hogy jelölt lehet a Covid-19 fertőzés kezelésére és megelőzésére.","id":"20200227_Mar_letezo_gyogyszerek_lehetnek_a_koronavirus_ellenszerei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b34a70-997e-40c8-b4f9-05b5065a9308","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Mar_letezo_gyogyszerek_lehetnek_a_koronavirus_ellenszerei","timestamp":"2020. február. 27. 20:58","title":"Már létező gyógyszerek lehetnek a koronavírus ellenszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos eset is volt: az iskola több diákját ezúttal lopáson érték a helyi nagyáruházban – tudta meg a hvg.hu. Bár a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó iskoláról van szó, Benkő tárcája érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, így arra sem, valóban nagyobb értékű alkoholt és óvszert loptak-e az ország egyetlen katonai iskolájának növendékei, akiket azonnal kicsaptak. Az ügyből rendőrségi eljárás lett, közben a kormány az iskolaigazgatót dicséri és további honvéd középiskolák nyitását tervezi. ","shortLead":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos...","id":"20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e924b57-7a0f-4460-a2e6-7b1ccd1b9a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","timestamp":"2020. február. 27. 12:25","title":"Áruházi lopás miatt szégyenkezhet a kormány \"jövő katonáit\" képező iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

","shortLead":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

","id":"20200227_szilagyi_liliana_shane_tusup_budapest_eger_uszoda_koronavirus_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f427af1-b149-4fdc-b175-b13a60218491","keywords":null,"link":"/sport/20200227_szilagyi_liliana_shane_tusup_budapest_eger_uszoda_koronavirus_edzes","timestamp":"2020. február. 27. 07:25","title":"Tusup csapata is Budapesten edzhet az egri uszodabezárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","shortLead":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","id":"20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba1c5f-ff50-4efa-b4f9-d596deb7bd10","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","timestamp":"2020. február. 27. 10:23","title":"Méreganyag van a Lidl aszalt fügéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo erőgépénél is izmosabb lehet a Xiaomi jövő héten érkező új telefonja.","shortLead":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo...","id":"20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325964a1-1928-41c5-bbf5-8504f4f0f028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","timestamp":"2020. február. 28. 12:03","title":"Brutális erő lapulhat a Xiaomi új telefonjában, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt észlelték, egy másikkal folytatták a vizsgálatokat.","shortLead":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt...","id":"20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6353f6a5-d4f5-40c8-ae19-752e1ec9cf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","timestamp":"2020. február. 26. 21:49","title":"Debreceni repülőtér: rossz volt az egyik lázmérőjük, de mindenkit megvizsgáltak egy másikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadad24d-3b71-433e-9513-1a65818d0196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál fődíját. ","shortLead":"Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál...","id":"20200227_Online_megnezheto_Emir_Kusturica_kedvenc_magyar_kisfilmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadad24d-3b71-433e-9513-1a65818d0196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28903755-4d1d-405d-af4d-d1c53512dc24","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Online_megnezheto_Emir_Kusturica_kedvenc_magyar_kisfilmje","timestamp":"2020. február. 27. 13:37","title":"Ingyen megnézhető Emir Kusturica kedvenc magyar dokumentumfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]