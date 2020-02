Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Rendkívüli kongresszuson választanak maguknak elnököt a német kereszténydemokraták, miközben a vezetési válságot kirobbantó türingiai politikai patthelyzet nem változik.","shortLead":"Rendkívüli kongresszuson választanak maguknak elnököt a német kereszténydemokraták, miközben a vezetési válságot...","id":"202009__nemet_cdu__erfurt_kontra_berlin__uzenet_hamburgbol__megvalto_kerestetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f160c56c-31da-488d-b740-6f1a93f96c7f","keywords":null,"link":"/360/202009__nemet_cdu__erfurt_kontra_berlin__uzenet_hamburgbol__megvalto_kerestetik","timestamp":"2020. február. 27. 13:00","title":"A türingiai választás miatt megbénult Merkelék elkezdhetnek félni választóiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","shortLead":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","id":"20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054aab8c-41ab-4737-b929-40358f83ab92","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","timestamp":"2020. február. 27. 14:35","title":"Révész: Rab gyereknek rab a tanárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa54a76a-f670-4ee3-8194-1efeded6fc73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.","shortLead":"A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.","id":"20200227_felborult_mentoauto_xx_kerulet_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa54a76a-f670-4ee3-8194-1efeded6fc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08d5d0-e218-49dc-88fe-a389ca2bf27c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_felborult_mentoauto_xx_kerulet_budapest","timestamp":"2020. február. 27. 09:13","title":"Képek a XX. kerületben felborult mentőautóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomkövetőt is kapott Fehér Petra.","shortLead":"Nyomkövetőt is kapott Fehér Petra.","id":"20200228_Hazaengedtek_Boldog_Istvan_tettestarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efe8e98-b421-4e9b-9b7e-258f2e361740","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Hazaengedtek_Boldog_Istvan_tettestarsat","timestamp":"2020. február. 28. 12:22","title":"Hazaengedték Boldog István egykori mindenesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak legtöbbet az emberek.","shortLead":"Az iPhone XR-t két éve mutatta be az Apple, de annyira jól sikerült, hogy tavaly is ebből a mobilból vásároltak...","id":"20200227_apple_iphone_xr_mobiltelefon_vasarlas_legjobban_vett_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b0656-4b70-4e6c-afd0-1794389c4139","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_apple_iphone_xr_mobiltelefon_vasarlas_legjobban_vett_telefon","timestamp":"2020. február. 27. 09:03","title":"Egy 2018-as telefon volt 2019 legkelendőbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A mi szuverenitásunk szuverénebb a románnál, mert csak, és különben sikítunk.","shortLead":"A mi szuverenitásunk szuverénebb a románnál, mert csak, és különben sikítunk.","id":"20200228_Dunanak_Oltnak_egy_a_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f12506-096b-44e5-8761-6c7b982ac386","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Dunanak_Oltnak_egy_a_hangja","timestamp":"2020. február. 28. 09:20","title":"Tóta W.: Dunának, Oltnak egy a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","shortLead":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","id":"20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0ef197-9924-4366-a640-f157f1393fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","timestamp":"2020. február. 28. 08:59","title":"Egy terelőjelzés reménytelen élete egy percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 11 perc alatt elkapták a rendőrök.","shortLead":"A férfit 11 perc alatt elkapták a rendőrök.","id":"20200228_Kirabolt_egy_keses_rablo_egy_ekszerboltot_Nagykanizsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d608000-cdb8-4227-b335-e444ec6ee477","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Kirabolt_egy_keses_rablo_egy_ekszerboltot_Nagykanizsan","timestamp":"2020. február. 28. 13:59","title":"Késes rabló látogatott meg egy ékszerboltot Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]