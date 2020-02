Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6df97de-bb62-4db6-94f4-b2b9c63b9ebc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A medálokért nemcsak a sportolók, hanem a kormányok is versenyt futnak, pláne, ha országuk felsőbbrendűségét kívánják demonstrálni. A szocialista államok kormányai ilyenek voltak, és ez így maradt a rendszerváltások után is.","shortLead":"A medálokért nemcsak a sportolók, hanem a kormányok is versenyt futnak, pláne, ha országuk felsőbbrendűségét kívánják...","id":"202008_ermek_es_olimpiak_sportolok_kormanyok_versenyfutasa_amedalokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6df97de-bb62-4db6-94f4-b2b9c63b9ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314111b7-d4f6-4e07-a570-9e2381e73141","keywords":null,"link":"/360/202008_ermek_es_olimpiak_sportolok_kormanyok_versenyfutasa_amedalokert","timestamp":"2020. február. 26. 16:00","title":"Hogy a csudába szerzett Magyarország olyan sok érmet az olimpiákon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál forgatagában.","shortLead":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál...","id":"20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d9e06-aa85-4230-addd-df279dcbfb35","keywords":null,"link":"/elet/20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 09:35","title":"Önkéntes karanténba vonult a koronavírus miatt a magyar szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271706be-5a5d-4040-b286-4284db50b62a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai márka kompakt autójának frissítése.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai márka kompakt autójának frissítése.","id":"20200226_A_megujult_Hyundai_i30_es_hibrid_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=271706be-5a5d-4040-b286-4284db50b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7476fe-5016-4bf5-b43e-98c16103af70","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_A_megujult_Hyundai_i30_es_hibrid_lett","timestamp":"2020. február. 26. 15:55","title":"Megújult a Hyundai i30 és hibrid is lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a00d3f-37b5-44af-b688-f7dbb9af7896","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Mellik Tamás fotós 2007 óta majdnem minden évben ellátogat a velencei karneválra. Idén sem volt ez másképp, ám a koronavírus miatt idő előtt véget ért az esemény, ő pedig eldönthette, marad-e még vagy hazajön. Az utóbbit választotta, és ugyan kicsi rá az esély, hogy megfertőződött, most maszkban van, mindent fertőtlenít, és ami a legfontosabb: nem pánikol. ","shortLead":"Mellik Tamás fotós 2007 óta majdnem minden évben ellátogat a velencei karneválra. Idén sem volt ez másképp, ám...","id":"20200228_Koronavirus_Ha_az_ember_felul_a_panikvonatra_nehez_leszallni_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a00d3f-37b5-44af-b688-f7dbb9af7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff97ba6-329e-4cac-bad8-3d98b3a42d6e","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_Ha_az_ember_felul_a_panikvonatra_nehez_leszallni_rola","timestamp":"2020. február. 28. 12:10","title":"Ha az ember felül a pánikvonatra, nehéz leszállni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e048b8d-92b3-4323-aab4-3b978a666b58","c_author":"HVG","category":"360","description":"A médiának alapvető szerepe van abban, hogy egy (potenciális) világjárvány kapcsán gyorsabban terjed a félelem, mint maga a vírus – figyelmeztet a Cardiffi Egyetem médiaiskolájának professzora, Karin Wahl-Jorgensen. ","shortLead":"A médiának alapvető szerepe van abban, hogy egy (potenciális) világjárvány kapcsán gyorsabban terjed a félelem, mint...","id":"202009_koronavirus_es_mediapanik_hangulatkeltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e048b8d-92b3-4323-aab4-3b978a666b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3039d-da48-4f74-ab4c-fd8c712e6de1","keywords":null,"link":"/360/202009_koronavirus_es_mediapanik_hangulatkeltok","timestamp":"2020. február. 27. 14:00","title":"Nagyon tart a koronavírustól? Nem lehet, hogy túl sok újságot olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7cd77c-e828-4bf2-8815-58b835c655de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvakították a pilótát, más baj nem történt.","shortLead":"Elvakították a pilótát, más baj nem történt.","id":"20200228_Lezerrel_lott_egy_kinai_hadihajo_egy_amerikai_repulore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7cd77c-e828-4bf2-8815-58b835c655de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320f6ae-c1d3-4296-a057-b5c62c386f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Lezerrel_lott_egy_kinai_hadihajo_egy_amerikai_repulore","timestamp":"2020. február. 28. 14:24","title":"Lézerrel lőtt egy kínai hadihajó egy amerikai repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A mi szuverenitásunk szuverénebb a románnál, mert csak, és különben sikítunk.","shortLead":"A mi szuverenitásunk szuverénebb a románnál, mert csak, és különben sikítunk.","id":"20200228_Dunanak_Oltnak_egy_a_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f12506-096b-44e5-8761-6c7b982ac386","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Dunanak_Oltnak_egy_a_hangja","timestamp":"2020. február. 28. 09:20","title":"Tóta W.: Dunának, Oltnak egy a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú ideig üldözte a Városháza folyosóján a főpolgármestert a Hír Tv stábja.","shortLead":"Hosszú ideig üldözte a Városháza folyosóján a főpolgármestert a Hír Tv stábja.","id":"20200226_fovarosi_kozgyules_karacsony_gergely_hir_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9848a0-1509-4235-9158-6abbf56a8d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_fovarosi_kozgyules_karacsony_gergely_hir_tv","timestamp":"2020. február. 26. 15:19","title":"Rátapadt a Hír Tv Karácsony Gergelyre, de hoppon maradtak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]