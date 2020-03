Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány adta támogatás nem visszatérítendő. A pénz magyarországi szerb intézményekhez megy.","shortLead":"A kormány adta támogatás nem visszatérítendő. A pénz magyarországi szerb intézményekhez megy.","id":"20200228_szerb_nemzetisegi_iskolak_tamogatas_magyar_kormany_soltesz_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0626d78d-5201-4d38-b4e9-a5cf62d8619c","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_szerb_nemzetisegi_iskolak_tamogatas_magyar_kormany_soltesz_miklos","timestamp":"2020. február. 28. 12:51","title":"671 millió forinttal segíti a magyar kormány a szerb nemzetiségi iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","shortLead":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","id":"20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540baa26-1b52-4cf3-988b-ed2c5dafbbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","timestamp":"2020. február. 28. 20:17","title":"Fényes nappal is vakító volt, ahogy felrobbant egy meteor Szlovénia és Horvátország légterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","shortLead":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","id":"20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f22ce-d705-4eb6-87c9-2520fee0f925","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","timestamp":"2020. február. 28. 09:27","title":"Koronavírus: a szenteltvíztől is óvakodni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d625d-b7ce-4e07-af06-afd9a9c006cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bejelentette, ezentúl nem áll módjában megállítani a Szíriából Európába tartó menekülteket. Nem kizárt, hogy a török nyilatkozat hátterében az áll, hogy Ankara a korábbinál nagyobb segítséget vár NATO-partnereitől. Az újabb incidens a török-orosz viszonyt is mérgezi.","shortLead":"Ankara bejelentette, ezentúl nem áll módjában megállítani a Szíriából Európába tartó menekülteket. Nem kizárt...","id":"20200228_torokorszag_idlib_sziria_menekultek_erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47d625d-b7ce-4e07-af06-afd9a9c006cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9486f8dd-613a-4821-a008-17c8e275ad13","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_torokorszag_idlib_sziria_menekultek_erdogan","timestamp":"2020. február. 28. 18:00","title":"Erdogan már nem tartja vissza a menekülteket, újra áradat indulhat Európa felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb Trump-párti tévében úgy hivatkoznak ránk, mint a kis ország, amely nagy tetteket hajt végre.","shortLead":"A legfőbb Trump-párti tévében úgy hivatkoznak ránk, mint a kis ország, amely nagy tetteket hajt végre.","id":"20200228_uldozott_keresztenyek_orban_viktor_magyar_kormany_hungary_helps_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250095ba-6be1-4568-9aa4-e4be1e949152","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_uldozott_keresztenyek_orban_viktor_magyar_kormany_hungary_helps_program","timestamp":"2020. február. 28. 12:05","title":"Az üldözött keresztényeket mentő magyar kormányról számol be a Fox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbad537-5a97-402a-9c84-fad03bef5bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A második szezonban feltűnik Nibbles is, Chunk tavaly megismert párja.","shortLead":"A második szezonban feltűnik Nibbles is, Chunk tavaly megismert párja.","id":"20200228_Visszatert_Chunk_a_vilag_legnepszerubb_mormotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fbad537-5a97-402a-9c84-fad03bef5bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd6a0a9-895d-46fe-bf5f-8a182d485724","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Visszatert_Chunk_a_vilag_legnepszerubb_mormotaja","timestamp":"2020. február. 28. 10:56","title":"Visszatért Chunk, a világ legnépszerűbb mormotája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság azért döntött így, mert jelentősen csökkent a kereslet az útvonalra szóló jegyek iránt.","shortLead":"A légitársaság azért döntött így, mert jelentősen csökkent a kereslet az útvonalra szóló jegyek iránt.","id":"20200228_wizz_air_debrecen_milano_malpensa_megszuno_jarat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc7b854-e699-44ae-8bca-a82114bf8426","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_wizz_air_debrecen_milano_malpensa_megszuno_jarat_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 18:20","title":"Megszűnik a Wizz Air járata Debrecen és Milánó között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]