[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok közül ötnek az eltalálásával. Mutatjuk, melyik ötről van szó.","shortLead":"Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok...","id":"20200229_Ime_a_tob_mint_otmilliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ae1948-3189-4b28-b378-e6c9f9414afd","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Ime_a_tob_mint_otmilliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2020. február. 29. 19:32","title":"Íme, a több mint ötmilliárdot érő lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","shortLead":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","id":"20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bae5e-41af-46e4-890c-9442ebddded7","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","timestamp":"2020. március. 01. 13:25","title":"Gyorsan tisztázzuk: akkor most fertőz, vagy nem fertőz, aki tünetmentes koronavírusos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186c830e-2a59-486f-94bd-92cc22daaf8c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyedi koncepciójú Surface Studio 2 sokkal több egy egyszerű asztali számítógépnél. Hozzáértő kezekben kiváló kreatív munkagépként, mellesleg akár a szoba high-tech díszeként is funkcionálhat. ","shortLead":"Az egyedi koncepciójú Surface Studio 2 sokkal több egy egyszerű asztali számítógépnél. Hozzáértő kezekben kiváló...","id":"20200229_microsoft_surface_studio_2_szamitogep_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186c830e-2a59-486f-94bd-92cc22daaf8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4543349f-a4f7-4cb8-b6ed-9ee72c563d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_microsoft_surface_studio_2_szamitogep_teszt_velemeny","timestamp":"2020. február. 29. 20:00","title":"Mindent bele: teszten a Microsoft izgalmas számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","shortLead":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","id":"20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee6cb5b-686f-4a6e-8596-0f1553ce1d19","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","timestamp":"2020. március. 02. 11:45","title":"Meghalt egy gyerek, amikor felborult egy mentőcsónak Leszbosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","shortLead":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","id":"20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244b740-7d47-4efa-9b55-54a440503f78","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","timestamp":"2020. március. 02. 08:27","title":"1300 milliárd forintot bukott az állam a vagyonkezelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","shortLead":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","id":"20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109ea9f9-34cf-4238-8cdc-80d42bedf449","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","timestamp":"2020. március. 02. 14:37","title":"Meghalt Morvay Péter újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek számának további emelkedését várja az olasz egészségügyi tárca.","shortLead":"A fertőzöttek számának további emelkedését várja az olasz egészségügyi tárca.","id":"20200301_Sokan_lesznek_akiket_intenziv_osztalyon_kell_kezelni_mivel_Olaszorszag_az_oregek_orszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08199008-7026-4327-97f0-0d42c0b731aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Sokan_lesznek_akiket_intenziv_osztalyon_kell_kezelni_mivel_Olaszorszag_az_oregek_orszaga","timestamp":"2020. március. 01. 13:50","title":"„Sokan lesznek, akiket intenzív osztályon kell kezelni, mivel Olaszország az öregek országa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]