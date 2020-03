Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a01c02e-da25-40fe-b7ef-aa60d37defbd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormánypolitika kedvezményezettjeinek érdekeit hatékonyabban szolgálják a klímavédelmi akcióterv agrárintézkedései, mint a növény- és állatvilágét. Holott az élelmiszer-ellátás a tét.","shortLead":"A kormánypolitika kedvezményezettjeinek érdekeit hatékonyabban szolgálják a klímavédelmi akcióterv agrárintézkedései...","id":"202009__klimavedelem__arterek_es_mehek__willi_gazda__zavarosban_bogarasznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a01c02e-da25-40fe-b7ef-aa60d37defbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61538264-d182-471a-b8da-93d7f6a33064","keywords":null,"link":"/360/202009__klimavedelem__arterek_es_mehek__willi_gazda__zavarosban_bogarasznak","timestamp":"2020. március. 02. 07:00","title":"A betevő falat a tét, a kormánynak mégis fontosabbak saját kegyeltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","shortLead":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","id":"20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af967985-359d-4abe-9eab-4cfe0338f417","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","timestamp":"2020. március. 01. 21:57","title":"A második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség még vizsgálja, hogyan történt a baleset az Orczy téren, amelyben egy férfi meghalt.","shortLead":"A rendőrség még vizsgálja, hogyan történt a baleset az Orczy téren, amelyben egy férfi meghalt.","id":"20200303_Kukasauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4492f6-8818-4835-994a-d20c505f6c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Kukasauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Budapesten","timestamp":"2020. március. 03. 08:28","title":"Kukásautó gázolt halálra egy gyalogost Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255088bf-3315-4c44-84df-7658c8cc2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb szedán változatban egy 150 lóerős benzinmotor és egy hatfokozatú kéziváltó található.","shortLead":"A legolcsóbb szedán változatban egy 150 lóerős benzinmotor és egy hatfokozatú kéziváltó található.","id":"20200302_hajszalnyival_7_millio_forint_felettire_szelidult_az_uj_skoda_octavia_alapara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255088bf-3315-4c44-84df-7658c8cc2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2ab91-f19b-41fc-a68e-a42bf1fc52dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_hajszalnyival_7_millio_forint_felettire_szelidult_az_uj_skoda_octavia_alapara","timestamp":"2020. március. 02. 07:59","title":"Hajszálnyival 7 millió forint felettire szelidült az új Skoda Octavia alapára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi hadgyakorlatot.\r

","shortLead":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi...","id":"20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa1e9-2516-4bbe-bef4-6949c830e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","timestamp":"2020. március. 02. 06:03","title":"Szöul szerint Észak-Korea újabb lövedéket indított a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","shortLead":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","id":"20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e494ccdc-b29b-4587-93e4-20d4f738d8ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","timestamp":"2020. március. 03. 10:33","title":"Napokon belül bemutatják az Oppo életmentőnek szánt óráját és új telefonjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy titkosított döntéssel teremtettek új helyzetet a parkolási üzletben, így közelebb jutottunk ahhoz, hogy több ezer parkolóautomatát kelljen lecserélni. Egy volt államtitkár épp most szállt be egy parkolási eszközökkel kereskedő cégbe.","shortLead":"Egy titkosított döntéssel teremtettek új helyzetet a parkolási üzletben, így közelebb jutottunk ahhoz, hogy több ezer...","id":"20200303_A_titkosszolgalat_hozott_varatlan_fordulatot_a_parkolasi_uzletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f37ebcd-f563-4526-95f9-0b9e683a9457","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_A_titkosszolgalat_hozott_varatlan_fordulatot_a_parkolasi_uzletbe","timestamp":"2020. március. 03. 07:50","title":"A titkosszolgálat hozott váratlan fordulatot a parkolási üzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]