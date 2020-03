Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le a 0-100-as sprintet. A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le a 0-100-as sprintet.
3 hengeres és 1700 lóerős 4 személyes sportkocsival sokkol a Koenigsegg

Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.
Csak egy kicsit kellene változtatnunk a szokásainkon, és máris jelentősen lassulna a fertőző betegségek terjedése

Ahmad Farah egy fővárosi luxusszállodában kért szobát, pont azért, mert úgy vélte, itt biztonságban lesz a pénze. Egy szobalányt gyanúsítottként hallgattak ki.
Kifoszthatta egy szobalány a Budapesten megszálló kuvaiti ékszerészt

Az önkormányzat kisajátítással akarja elérni, hogy végül lebontsák a szórakozónegyedként működő "társasházat".
Balatonfüred lebontatná a görög falut

Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.
Fura új technikával vágják a hajakat a kínai fodrászok a koronavírus miatt

Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi piacvezetők további térnyerésére utalnak. Tarol a Windows 10 és a Chrome

Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.
Tévék helyett arcmaszkokat fognak készíteni a Sharp egyik japán gyárában

A magyar vásárlók 59 százaléka már kipróbálta az ujjlenyomat-felismerős fizetést, többségük biztonságosabbnak és kényelmesebbnek tartja a hagyományos kártyánál.
Magyarországon is egyre többen fizetnek ujjlenyomat-felismeréssel