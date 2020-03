Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","shortLead":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","id":"20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a31e4f-c153-471f-b826-e5a82483530d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 05. 08:56","title":"A zebrán gázoltak halálra egy férfit Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát – derítették ki a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, akik szerint az anyag jelenléte kérdéseket is felvet.","shortLead":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát –...","id":"20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05c6960-faaa-4e13-9c08-a71637d8732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","timestamp":"2020. március. 05. 14:03","title":"Megfejtették, hogy miért olyan büdös a durián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született döntés.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft tényleg kivezetné az élő csempéket a Windows 10-ből, de hivatalosan még nem született...","id":"20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ef9c1-0cec-495f-97b4-0acf0f959504","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_microsoft_windows_10_start_menu_elo_csempek","timestamp":"2020. március. 04. 15:03","title":"Átalakítaná a Start menüt a Microsoft, így nézhet ki az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb80dbb0-a701-4f70-8be1-5edf92867bb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok fiatal vesz részt az önkéntes katonaságban, van aki közösségre talált, másokat a családjuk küldi. Nemrég a miniszterelnök fia is szerződéses bakának állt.","shortLead":"Sok fiatal vesz részt az önkéntes katonaságban, van aki közösségre talált, másokat a családjuk küldi. Nemrég...","id":"202010__fideszes_katonafiak__kadetok__nosztalgiak__seregfelhajtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb80dbb0-a701-4f70-8be1-5edf92867bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0589aea-8c69-45a9-a650-797a6acff1df","keywords":null,"link":"/360/202010__fideszes_katonafiak__kadetok__nosztalgiak__seregfelhajtok","timestamp":"2020. március. 05. 15:00","title":"Egyre népszerűbb a katonásdi a fideszes családokban, Orbán Gáspár is példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához, mely a német Polarstern (Sarkcsillag) kutatóhajón, az Északi-sarktól több mint 150 kilométerre vizsgálja a klímaváltozást – közölte az Alfred Wegener Kutatóintézet.","shortLead":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató...","id":"20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f6b60-ff66-4990-a716-f046975aff75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","timestamp":"2020. március. 04. 10:03","title":"129 méter hosszú orosz jégtörőhajóval vitték a Nutellát minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi állapotára hivatkozva nem kezdte meg büntetését. ","shortLead":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi...","id":"20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d02ae-78c8-4f83-9e0c-13ff751342b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","timestamp":"2020. március. 04. 19:23","title":"Nem vonult be a börtönbe a Nyíregyházi Városüzemeltető volt vezetője, feltételesen sem szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6d991a-21cd-4916-9d74-45e6f0f488a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA plugin hibrid változata hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","shortLead":"A CLA plugin hibrid változata hazánkban minden további nélkül megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot. ","id":"20200305_90_szazalekban_elektromosan_mukodhet_a_kecskemeti_mercedes_cla_gla_uj_hibrid_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6d991a-21cd-4916-9d74-45e6f0f488a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def0f421-2407-46cf-85ad-7a650380d5a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_90_szazalekban_elektromosan_mukodhet_a_kecskemeti_mercedes_cla_gla_uj_hibrid_valtozata","timestamp":"2020. március. 05. 06:41","title":"90 százalékban elektromosan működhet a kecskeméti Mercedes új hibrid változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]