[{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 151 koronavírusos megbetegedést regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig 151 koronavírusos megbetegedést regisztráltak az országban.","id":"20200304_Koronavirus_meghalt_az_elso_fertozott_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4c28d6-b30d-4546-900c-c198025babf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Koronavirus_meghalt_az_elso_fertozott_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 04. 05:11","title":"Koronavírus: meghalt az első fertőzött Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult, koronavírus-fertőzéssel diagosztizált lányokat szállító busz és taxi sofőrje is. ","shortLead":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult...","id":"20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef41ba-8d27-4414-8279-afe3caa948ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","timestamp":"2020. március. 04. 17:33","title":"Tíz órába telt a cseheknek felderíteni a koronavírusos diáklányok útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","shortLead":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","id":"20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2222ee57-5dab-4e34-b19b-b2e8f60f3514","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","timestamp":"2020. március. 05. 05:34","title":"Nyakunkon a kora tavasz, készüljön a napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","shortLead":"Franciaországban már négyszáz fertőzöttet tartanak nyilván, heten meghaltak.","id":"20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d8a21-4887-4522-b103-ec69533c2ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Macron_elkerulhetetlen_az_orszagos_jarvany","timestamp":"2020. március. 05. 21:16","title":"Macron: elkerülhetetlen az országos járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","shortLead":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","id":"20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c05e-75a7-4f93-99e1-2952fa43acdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 12:42","title":"Lassabban terjed az influenza Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakemberek az Oroszlán-csillagképet tanulmányozták, amikor egy homályos mozgó objektumot fedeztek fel.","shortLead":"A szakemberek az Oroszlán-csillagképet tanulmányozták, amikor egy homályos mozgó objektumot fedeztek fel.","id":"20200304_Ez_egy_potencialis_veszely__uj_aszteroidat_fedeztek_fel_kinai_csillagaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7342cdfa-1ec5-435a-bec3-7163214923ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_Ez_egy_potencialis_veszely__uj_aszteroidat_fedeztek_fel_kinai_csillagaszok","timestamp":"2020. március. 04. 07:09","title":"\"Ez egy potenciális veszély\" - új aszteroidát fedeztek fel kínai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","shortLead":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","id":"20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6171d9-b516-47af-b753-d4716b856e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","timestamp":"2020. március. 04. 14:44","title":"Hat autó csúszott egymásba a 84-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Mostantól csak a bírósági út marad, ha fellebbezne egy táppénzt, gyermekgondozási díjat vagy nyugdíjat érintő ügyben. Ez pedig évekig is elhúzódhat.","shortLead":"Mostantól csak a bírósági út marad, ha fellebbezne egy táppénzt, gyermekgondozási díjat vagy nyugdíjat érintő ügyben...","id":"20200305_Megszunt_a_fellebbezes_a_tarsadalombiztositasi_ugyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ebfd5-3eff-42ea-b844-fbd64de06f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Megszunt_a_fellebbezes_a_tarsadalombiztositasi_ugyekben","timestamp":"2020. március. 05. 15:19","title":"Megszűnt a fellebbezés a társadalombiztosítási ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]