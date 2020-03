Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem tartja meg szokásos I/O fejlesztői konferenciáját, pontosabban máshogyan tartja meg, mint eddig.","shortLead":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem...","id":"20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bc529-b5db-457b-a737-7bf18799721e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 09:33","title":"Már meg sem lepődünk: elmarad a Google éves fejlesztői konferenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket adnak le egy menedékkérőkkel teli gumicsónak irányába. ","shortLead":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket...","id":"20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fab1c16-75bb-4c89-b8bf-29350f2159a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","timestamp":"2020. március. 03. 11:37","title":"Lövések, ütések – válogatott módszerekkel igyekszik visszafordítani a bevándorlókat a görög parti őrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","shortLead":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","id":"20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80af246-763c-4135-94f7-9541c6329b79","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","timestamp":"2020. március. 05. 08:15","title":"Forma–1-es legendáról készít dokumentumfilmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","shortLead":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","id":"20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52b8e65-0530-4aad-a164-5fc5da98d719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","timestamp":"2020. március. 04. 20:10","title":"Mutálódhatott a koronavírus, már kétféle fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","shortLead":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","id":"20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd862cd9-9183-456e-ab33-fd6d9e2cef16","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","timestamp":"2020. március. 04. 13:25","title":"A Katonának csökkentenie kellett az előadások költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"Kukaj Zsuzsanna","category":"elet","description":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben turisztikai ügynökségek tüntettek Rómában, hogy a kormány tegyen valamit a tömegpszichózis ellen. Az országban a járvány szempontjából a következő napok lesznek döntőek. A cikk szerzője Rómában dolgozik.","shortLead":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben...","id":"20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc7d77-f840-4332-b267-17c2612dc666","keywords":null,"link":"/elet/20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","timestamp":"2020. március. 03. 14:10","title":"Az olasz kormány az egyik legismertebb celebet vetette be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi változatban.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi...","id":"20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a9de3-4bcb-4064-bba6-9db19a8718ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","timestamp":"2020. március. 04. 07:59","title":"Zöld rendszámos sportoló: itt a hibrid Skoda Octavia RS iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem igazán volt idén hideg, ez pedig a kullancsok szaporodásának is kedvez.","shortLead":"Nem igazán volt idén hideg, ez pedig a kullancsok szaporodásának is kedvez.","id":"20200303_enyhe_tel_kullancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2399ebc0-ed6e-4955-9056-ecd457afd1a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_enyhe_tel_kullancs","timestamp":"2020. március. 03. 12:41","title":"Mégsem találtak veszélyes vírust a margitszigeti kullancsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]