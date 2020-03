Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9515a826-fa53-4530-ae1a-6c16beac37ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb azt kideríteni, a magyarországi tartózkodása idején volt-e bármilyen tünete annak a külföldi egyetemistának, akinél Csehországban mutatták ki a vírus jelenlétét. ","shortLead":"A legfontosabb azt kideríteni, a magyarországi tartózkodása idején volt-e bármilyen tünete annak a külföldi...","id":"20200303_Koronavirus_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9515a826-fa53-4530-ae1a-6c16beac37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5d971-2b31-44e3-91d2-eefe7362e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Koronavirus_budapest","timestamp":"2020. március. 03. 14:14","title":"Koronavírusos beteg volt Budapesten, most térképezik fel, merre járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c947e807-a8f8-45ad-a2e2-37316d2e4a15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 18 ember hunyt el és 258 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 18 ember hunyt el és 258 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200303_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_olaszorszag_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c947e807-a8f8-45ad-a2e2-37316d2e4a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910f02a5-712d-4108-80c2-b94a8425cb84","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_olaszorszag_del_korea","timestamp":"2020. március. 03. 08:46","title":"Olaszországban már 52 halottja van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos MacBook Próval állhat elő, melynek kijelzője megkaphatja a Mini-LED technológiát.","shortLead":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos...","id":"20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c853deb-194a-41e6-b5d8-7a651d2dada1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","timestamp":"2020. március. 04. 10:33","title":"Új MacBook Pro jöhet március végén, különleges kijelzővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből indult, és jól mutatja a koronavírussal kapcsolatos (ál)információk terjedésének sebességét.","shortLead":"Bejárta a netet a hír, hogy „nulladik” amerikai fertőzött az Apple társalapítójának felesége lehet. A hír egy tweetből...","id":"20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba174d84-51f1-4e38-b764-4fe75a8e342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac4b1a9-987d-4764-a118-399f17f4279a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_steve_wozniak_twitter_koronavirus_usa_fertozott","timestamp":"2020. március. 04. 12:33","title":"Koronavírus: Az Apple társalapítójának története jól mutatja, hogyan alakul ki a pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.","shortLead":"Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.","id":"20200303_Tevek_helyett_arcmaszkokat_fognak_kesziteni_a_Sharp_egyik_japan_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c6d7d-7572-4f39-8f2b-ce8a9b479706","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Tevek_helyett_arcmaszkokat_fognak_kesziteni_a_Sharp_egyik_japan_gyaraban","timestamp":"2020. március. 03. 13:10","title":"Tévék helyett arcmaszkokat fognak készíteni a Sharp egyik japán gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi buszsofőröket sarcolta meg, olykor büntetést is kiszabott.","shortLead":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi...","id":"20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809abda-6831-4899-ac94-a16ab4d9fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 03. 17:20","title":"Buszsofőröket vert át egy álparkolóőr Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","id":"20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e17376-8749-4b5b-aca5-a345c80d8ea8","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. március. 03. 19:32","title":"Koronavírus: 3,4 százalékos a halálozási arány a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e60471-2711-4bb0-aa69-bbec44ffd482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminchét új Michelin csillagos éttermet hirdettek ki Németországban.","shortLead":"Harminchét új Michelin csillagos éttermet hirdettek ki Németországban.","id":"20200304_Soha_nem_volt_ennyi_Michelincsillag_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e60471-2711-4bb0-aa69-bbec44ffd482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c48f6f-68a9-4c7b-9508-adfa5f16fd19","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Soha_nem_volt_ennyi_Michelincsillag_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 04. 10:43","title":"Soha nem volt ennyi Michelin-csillag Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]